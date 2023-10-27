Больше 90 машин с мусором вывезли с улиц Барнаула во время "чистого четверга"
Месячник санитарной очистки в городе подходит к концу
27 октября 2023, 17:00, ИА Амител
Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле 26 октября прошел завершающий "чистый четверг" в рамках месячника осенней санитарной очистки.
Как сообщили в мэрии, в акции поучаствовали больше 11 тысяч человек: волонтеры, студенты, горожане, а также рабочие предприятий, ТОСов и управляющих компаний. Во время уборок задействовали 46 единиц техники, вывезли свыше 90 машин с мусором, ликвидировали 16 свалок.
Тем самым месячник санитарной очистки в городе завершается.
28 октября в Барнауле пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов. Принимать вторсырье будут на 19 площадках.
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