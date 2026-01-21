Больше половины россиян боятся лишиться работы
Жители страны уверены, что не смогут быстро найти новое место
21 января 2026, 23:00, ИА Амител
Работа / Фото: amic.ru
Согласно опросу "КП", 67% работающих граждан РФ испытывают страх остаться без работы и столкнуться с трудностями в поиске новой. Опрошенные объясняют это ощущением нехватки компетенций, жизненной энергии и адаптивности.
Еще 22% респондентов опасаются лишиться именно нынешнего места работы, так как оно им очень дорого. Привлекательность связана с хорошими условиями, дружным коллективом и устраивающим уровнем заработной платы.
В то же время 22% опрошенных заявили об отсутствии страха потерять работу. Оставшиеся 11% участников опроса выбрали альтернативный вариант ответа.
23:18:18 21-01-2026
При "коммуняках" оснований для паники не было: безработица никому не грозила! Простофили, однако, польстились на буржуйский "рай" - пусть же трясутся теперь от страха, либо, обмишурившись, удосужатся наконец исправить допущенный ляп!
10:39:36 22-01-2026
Гость (23:18:18 21-01-2026) При "коммуняках" оснований для паники не было: безработица н... Те кто польстились уже давно на госпенсии и прихватизированном добре почивают, а простолюдинов никто и не спрашивал
06:38:04 22-01-2026
Да никто не боится...
10:29:01 22-01-2026
Никакого фокуса в этом нет. Это свойство психики. Одни люди готовы протирать штаны да победного на одном месте (подавляющая часть любого общества инертна, 95 %). Другие люди без проблем снимутся с насиженного места на новое, если там предложат больше ЗП (оставшиеся 3-5% общества).