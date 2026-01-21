Больше половины россиян боятся лишиться работы

Жители страны уверены, что не смогут быстро найти новое место

21 января 2026, 23:00, ИА Амител

Работа / Фото: amic.ru

Согласно опросу "КП", 67% работающих граждан РФ испытывают страх остаться без работы и столкнуться с трудностями в поиске новой. Опрошенные объясняют это ощущением нехватки компетенций, жизненной энергии и адаптивности.

Еще 22% респондентов опасаются лишиться именно нынешнего места работы, так как оно им очень дорого. Привлекательность связана с хорошими условиями, дружным коллективом и устраивающим уровнем заработной платы.

В то же время 22% опрошенных заявили об отсутствии страха потерять работу. Оставшиеся 11% участников опроса выбрали альтернативный вариант ответа.