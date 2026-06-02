Тело утонувшего мальчика на реке Поперечной нашли спустя четверо суток

Поиск объединил многих: на месте работали сотрудники оперативных служб и большое количество местных жителей

02 июня 2026, 16:50, ИА Амител

На Алтае утонул мальчик / Фото: алтайский СК

В Алтайском крае нашли тело 11-летнего мальчика, который 28 мая утонул в реке Поперечной в Смоленском районе, сообщает региональное отделение поискового отряда "ЛизаАлерт".

«Четыре дня шла большая работа: отработка акватории, осмотр береговой линии километр за километром. 31 мая, при отработке задач на поверхности воды, мальчик был найден погибшим», — говорится в сообщении.

Волонтеры подчеркнули, что поиск объединил многих. На месте работали сотрудники оперативных служб, подключилось большое количество местных жителей.

Как сообщалось ранее, несколько подростков, несмотря на запрет родителей, пришли на берег реки Поперечной. Дети зашли в воду и стали бродить недалеко от берега. Один из мальчиков оступился и провалился в яму, после чего ушел под воду. Алтайский СК возбудил уголовное дело.

Напомним, за последнее время это третий трагический случай на воде. Так, 30 мая, 15-летний подросток утонул в реке Алей в Рубцовском районе. Трое братьев без разрешения взрослых ушли купаться, при попытке переплыть водоем один из них начал тонуть. Братья попытались помочь, но не смогли.

7 мая в селе Верх-Озерное Быстроистокского района утонул 15-летний подросток, который в компании друзей находился возле озера Завьялово и решил переплыть водоем.