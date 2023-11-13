Будет снегодождь. О погоде в Алтайском крае 13 ноября

В регионе сохранится плюсовая температура

13 ноября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае новая неделя начнется с дождя и снега. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. В большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В регионе столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов. В конце дня небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с.