Будет снегодождь. О погоде в Алтайском крае 13 ноября
В регионе сохранится плюсовая температура
13 ноября 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае новая неделя начнется с дождя и снега. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. В большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В регионе столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов. В конце дня небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с.
10:20:56 13-11-2023
Дорогое Мироздание, оставь, пожалуйста, такую погоду до конца ноября, а там можно и снежком посыпать при легком минусе. Очень надо! Заранее спасибо)