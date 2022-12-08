Банк «Открытие» запустил онлайн-сервис для бизнеса по выдаче справок с электронной подписью

Банк «Открытие» запустил для корпоративных клиентов онлайн-сервис по выдаче справок с усиленной электронной подписью «Открытие-Бизнес Онлайн». Теперь представители крупного бизнеса смогут заказать и получить документы о состоянии банковских счетов за несколько минут.

«Уже сейчас клиенты могут получить наиболее востребованные справки для предоставления контрагентам или в госорганы: об оборотах, остатках, наличии картотеки, открытых и закрытых счетах, об ограничениях на платежи, о наличии ссудной задолженности и другие. Скорость и удобство работы для крупного бизнеса играют важную роль, поэтому мы стремимся перевести большинство рутинных операций в онлайн-формат. Кроме того, так мы помогаем уменьшить бумажный документооборот и заботимся об окружающей среде», — сказал директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие» Андрей Карасев.

Напомним, справка, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), имеет такую же юридическую силу, как и её бумажный эквивалент, выданный в офисе банка, согласно Федеральному закону от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».