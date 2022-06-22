Без Nike, Coca-Cola и McDonald's. Какие иностранные бренды окончательно покинули российский рынок

С весны 2022 года многие иностранные компании приостановили свою работу в России. Сейчас большинство из них всё ещё находятся в подвешенном состоянии и ждут, когда разрешится политический кризис. Но есть и те, кто уже окончательно покинул российский рынок или заявил о таких планах. Amic.ru вспомнил, каких зарубежных компаний уже нет или скоро не будет на отечественном рынке.

Автомобили

Полностью из России ушёл французский Renault. Компания в мае продала свои российские активы правительству Москвы. Теперь на заводе «Рено» в столице будут производить автомобили «Москвич». Свою долю в АвтоВАЗе Renault тоже продал, однако концерн имеет право её выкупить в течение шести лет. При этом дилеры продолжат ввозить автомобили Renault в Россию, поставками запчастей будет заниматься «Лада Имидж».

Менее вежливо с Россией распрощался американский концерн General Motors (ему принадлежат Cadillac и Chevrolet), который также объявил об уходе из нашей страны. Компания прекратила поставки машин и запчастей, кроме того, решила не оказывать действующим российским клиентам услуги.

Не будет поставлять свои машины в РФ и итальянский производитель Iveco Group, а также Ferrari и Lamborghini. В том числе с российского рынка уйдёт и Honda. Правда, такие планы компания озвучивала ещё до начала спецоперации на Украине.

Остальные крупные иностранные производители автомобилей пока объявили о приостановке своей деятельности в РФ. Среди них Mercedes-Benz, Porsche, Toyota, Volkswagen, Ford, BMW, Audi и так далее.

Volkswagen / Фото: amic.ru

Техника

В марте 2022 года практически все западные производители техники заморозили работу в России. Это, например, компании Apple, Dell, LG Electronics, AMD, Intel, Canon, Panasonic и другие. Они объявили о временном ограничении поставок в РФ.

Но некоторые бренды объявили об уходе из РФ: в том числе Hewlett Packard (HP), Nokia, Siemens, Ericsson и IBM. СМИ также писали о намерении фирмы Asus прекратить работу в России, однако компания это не подтвердила. Сейчас продукцию она не поставляет, однако в будущем Asus намерена возобновить поставки.

Косметика, парфюмерия и товары для дома

В марте поставки косметики и парфюмерии в Россию прекратила компания The Estee Lauder Companies Inc. (к ней относятся бренды Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Jo Malone London, Tommy Hilfiger Toiletries и др.). L'Oreal, Sephora и другие фирмы также решили временно остановить работу в РФ.

В апреле о полном закрытии бизнеса в России объявила французско-американская косметическая компания Coty. К ней относятся бренды Max Factor, Rimmel, CoverGirl, Calvin Klein, Gucci, Tiffany, Hugo Boss, Guess и др. В мае с российского рынка ушёл производитель профессиональной косметики из Германии Wella.

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А в апреле и немецкая компания Henkel решила продать свой товар в России. Она производит косметические, строительные товары и бытовую химию. К Henkel относятся марки Schwarzkopf, Syoss, Ceresit, Metylan, Losk, «Ласка», Vernel, Persil, а также российские «Момент», «Пемолюкс» и другие.

Покинуть российский рынок намерена и компания Essity, которая владеет брендами Zewa, Libresse и Libero. Она рассчитывает продать свои фабрики в стране, чтобы там производили товар под другими торговыми марками.

Огорчил россиян уход из страны крупной шведской компании «ИКЕА», которая торгует мебелью и товарами для дома. Правда, она уйдёт не полностью, а только сократит масштаб бизнеса в РФ. Так, шведская фирма продаст все четыре фабрики, поставит розничный бизнес на паузу, уменьшит штат сотрудников и распродаст товар. При этом принадлежащие «ИКЕА» торговые центры «Мега» продолжат работать.

iPhone / Фото: amic.ru

Еда и напитки

Широкое обсуждение вызвал уход из России всемирно известного бренда Coca-Cola. С прилавков пропадёт не только «чёрная газировка», но и принадлежащие ей Fanta, Sprite, соки «Добрый», «Моя семья», Pulpy, Schweppes и Blazer.

Конкурент «Кока-Колы» PepsiCo тоже прекратит рекламную деятельность и поставки напитков в Россию. Он владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos и Doritos. Всё это, кроме чипсов, должно исчезнуть из наших магазинов. При этом, как пишут «Известия», PepsiCo продолжит производить напитки под брендом «Русский дар». Для российского рынка планируется также создать новые бренды.

Ещё в марте датский концерн Carlsberg решил прекратить вести бизнес в России и не выпускать пиво под своим флагманским брендом. Компании принадлежат торговые марки Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, «Балтика» и Somersby, и все они исчезнут с полок магазинов вместе с Carlsberg.

Помимо Carlsberg, о планах уйти из России заявил нидерландский Heineken. В компании решили продать бизнес. К производителю относятся бренды Amstel, Desperados, Strongbow и другие марки, включая российские «Охота», «Жигулёвское», «Степан Разин», «Бочкарёв» и другие.

В начале марта поставки в Россию прекратили производители чешского пива Velkopopovický Kozel, Budweiser Budvar, Staropramen и Bernard. Но пока что это временная мера. Кроме того, крупная пивоваренная компания AB InBev попросила акционера приостановить действие лицензии на производство и продажу в России пива Bud. Ходят слухи о том, что AB InBev собирается уходить из России, однако официально компания этого не заявляла.

Что касается более полезных продуктов, то радикальных решений покинуть рынок РФ здесь пока ещё почти никто не принимал. Тем не менее французская компания Danone решила не поставлять в Россию продукцию Alpro и воду Evian, пишут «Известия». Фирма переориентирует российский бизнес на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание.

Иностранные бренды / Фото: amic.ru

Общепит

В сфере общепита Россию покинул всемирно известный бренд McDonald's. В середине мая корпорация объявила о том, что продаёт свой российский бизнес. Покупатель нашёлся быстро. Им стал один из франчайзи «Макдоналдса» — новокузнецкая компания «ГиД», которая владела ресторанами в Сибири.

Теперь ей принадлежит сеть закусочных по всей России. У ресторанов сейчас новое название — «Вкусно — и точка» и новый логотип. А вот работников и некоторые позиции в меню удалось сохранить. Пока у новой сети ещё немного бургеров на выбор, однако в будущем меню собираются расширить. В Барнауле обновлённые рестораны открылись 20 июня.

Кроме «Макдоналдса», с российского рынка ушла американская сеть кофеен Starbucks. Многие иностранные закусочные работу в России пока приостановили. Так, в стране сейчас временно закрыты рестораны KFC, которые не работают по франшизам. Большинство же точек с «курицей от полковника Сандерса» открыто, потому что ими владеют франчайзи. Burger King же закрыть свои рестораны в России не может, так как все они работают по франшизе. Однако американская компания прекратила корпоративную поддержку своих точек в стране.

«Вкусно — и точка» в Барнауле / Фото: amic.ru

Магазины одежды

Большинство иностранных магазинов одежды пока находятся в подвешенном состоянии. Это бренды H&M, Adidas, Reebok, Puma, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho и другие. Их торговые точки простаивают уже несколько месяцев. С 26 июня на неопределённый период закроются и магазины французского ретейлера спортивных товаров Decathlon. В H&M решили не открываться до сентября. Далее руководство будет смотреть «по ситуации», пишет Mash.

Adidas, Reebok и Puma пока о своём уходе с российского рынка не заявляли. Недавно газета «Известия» писала, что Adidas и Puma принимают от ретейлеров из России заявки на коллекцию 2023 года. А Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, которые принадлежат компании Index, планируют вернуться на российский рынок, как только это будет возможно. Правда, Zara может сменить название, пишут «Известия».

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А вот компания Nike в конце мая объявила, что уходит из России и закроет свои торговые точки в стране. Американская фирма не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежат российские магазины. Решение в Nike объяснили тем, что они не могут организовать поставки в Россию.

Официально российский рынок покинул известный американский бренд — Levi's. Компания намерена продать свой розничный бизнес. Почти в одно время с Levi's об этом же заявил британский бренд одежды Marks & Spencer.

Полностью из России ушли и бренды польского ретейлера LPP Group, а именно Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay. Сначала они временно закрылись, а затем решили продать российский бизнес китайскому консорциуму. 21 мая магазины в России и в Барнауле снова открылись. Теперь торговые точки называются по-другому: Reserved превратился в Re, Cropp — в Cr, Mohito — в M, а Sinsay — в «Син». В Москве новые вывески уже появились, а в Барнауле их пока ещё не сменили. Товара под польскими брендами вскоре в магазинах не будет. Там распродадут старые партии и будут торговать китайской одеждой.

А вот Mango продолжат работать под старым названием, и поставки там не сорвутся, сообщал ранее amic.ru. Испанская сеть решила выйти из прямого бизнеса в России и передать магазины франчайзи. Партнёры Mango будут самостоятельно привозить одежду в страну и платить аренду. Тем самым ассортимент товара не изменится. По крайней мере, пока.

Открытый House в Барнауле / Фото: amic.ru

Развлечения

Выжидательную позицию занимают и иностранные компании из сферы развлечений. Через несколько дней после начала спецоперации на Украине голливудские киностудии практически одновременно решили не показывать свои фильмы в России. От проката картин в РФ отказались Walt Disney Company (к нему относятся и студии Marvel, Pixar, Lucasfilm, Maker Studios и т. д.), Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal и другие компании. Ожидается, что они вернутся, когда политический кризис завершится.

Ушёл из России и стриминговый сервис Netflix. Он стал недоступен с 27 мая, когда закончились подписки у российских пользователей. Также полностью прекратил работать в нашей стране и музыкальный стриминговый сервис Spotify.

Игровые компании (Electronic Arts, Rockstar Games, Sony, Steam, CD Projekt и другие), интернет-магазины и сервисы (Amazon, iHerb, Booking.com, Badoo, BlaBlaCar и так далее) деятельность в России пока только приостановили, об уходе никто из них не заявлял. Это же характерно и для других сфер.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal, уже сейчас западные компании потеряли из-за приостановки своей деятельности и ухода из России более 59 млрд долларов. Эксперты отмечают, что в случае возврата на российский рынок им тоже придётся заплатить немалые суммы. Однако, по их мнению, возвращаться в Россию компании будут не раньше, чем политический кризис на Украине уляжется.

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