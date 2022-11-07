Granmulino в каждый дом. Поспелихинская макаронная фабрика стала участником нацпроекта

Поспелихинская макаронная фабрика производит продукцию торговой марки Granmulino с 1997 года. Это одна из первых компаний, которая стала выпускать макароны из твёрдых сортов пшеницы. Кроме того, предприятие имеет полный цикл производства, включая помол муки.

Теперь компания планирует улучшать своё производство. В конце октября здесь прошёл очный отбор для участия в национальном проекте «Производительность труда».

Перед участниками нацпроекта открываются новые возможности для развития. В частности — выстраивание новой производственной системы, организация проектного офиса для обучения. Во всём этом компании будут помогать эксперты Регионального центра компетенций. Они лично посетили фабрику и рассказали сотрудникам о целях и задачах нацпроекта, презентовали результаты работы на других предприятиях.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru

КАУ «АЦКР»