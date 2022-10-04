Испытать в работе. Компания «Юто-АгроРус» организовала демопоказ тракторов YTO в Поспелихе

Совместный демопоказ тракторов YTO и ТМ «Алмаз» прошёл на базе алтайской МИС (машиноиспытательная станция) в Поспелихе 27 сентября. Компания «Юто-АгроРус», официальный дистрибьютер YTO, представила пять машин в динамике и статике, чтобы познакомить аграриев с техникой китайского производителя.

«Мы уже три года являемся официальным дистрибьютером компании YTO на территории Уральского и Сибирского федеральных округов. В этом году на демопоказ выставили тракторы YTO-X904, YTO-X1304 и YTO-X2204. Их могли протестировать в рабочей обстановке все желающие», — рассказал директор «Юто-АгроРус» Алексей Латушкин.

Фото: «Юто-АгроРус»

Трактор YTO-X904 был представлен с оборотным трёхкорпусным плугом. Эта агромашина оснащена 4-цилиндровым атмосферным дизельным двигателем объёмом 5,6 л, мощностью 90 л.с. и аналогична известному трактору МТЗ-82. Трактор YTO-X1304 с 6-цилиндровым турбированным дизельным двигателем объёмом 6,5 л и мощностью 130 л.с. работал с прицепной дисковой бороной БДП 3х4. По своим функциональным характеристикам этот агрегат схож с МТЗ-1221. Обе машины отлично подходят для применения и в растениеводстве, и животноводстве.

Самый мощный трактор линейки YTO-X2204 работал с бороной-мульчировщиком БМ7. У этой агромашины под капотом 220 л.с. и 6-цилиндровый дизельный двигатель. Это аналог трактора МТЗ-2022.

Фото: «Юто-АгроРус»

Тракторы YTO не только надёжны, но и очень удобны для механизатора. В машинах установлены кондиционер, климат-контроль, а также предпусковой подогреватель для работы в зимнее время. Они просты в эксплуатации, при этом комфортны и доступны по цене.

Также важно отметить, что для владельцев тракторов YTO всегда доступен качественный сервис. Завод YTO GC ставит обязательным условием для своих дилеров наличие запасных частей и профессионального обслуживания.

«Политика компании в том, что механизатор только эксплуатирует тракторы, а обслуживание и ремонт делаем мы — дистрибьюторы. И мы всегда на связи — выезжаем на место по первому звонку», — добавил директор «Юто-АгроРус».

Фото: «Юто-АгроРус»

Компания «Юто-АгроРус» поздравляет коллег с предстоящим Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в 2022 году пройдёт 9 октября.

«Поздравляем сельхозпроизводителей с профессиональным праздником. Желаем, чтобы каждый день был благополучным и счастливым. Здоровья, семейного уюта, новых побед и хороших урожаев», — обратился к коллегам Алексей Латушкин.

ООО «Юто-АгроРус», представитель YTO в Алтайском крае

Адрес: г. Барнаул, ул. Трактовая, д. 2Б/1, оф. 1

Тел.: +7 923 642 49 69, (3852) 72-03-03

E-mail: ytotractor@yandex.ru

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