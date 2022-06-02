Как искать отели и гостиницы: новые агрегаторы на замену Booking и Airbnb

Начался сезон отпусков и многие задумались: как теперь путешествовать, где искать отели или дома для проживания на отдыхе? Ведь популярные системы бронирования, такие как Booking, Airbnb, ушли из России. Полную замену найти сложно, ведь эти компании занимали до 70% российского рынка.

Аналоги все же есть. Например, OneTwoTrip, Ostrovok, Ruspass, TravelRZD, Tvil, «Суточно.ру», «Авито.Недвижимость», «Туту.ру». У каждого агрегатора есть свои особенности. Допустим, Ostrovok — один из самых известных в России аналогов Bookingа. Предлагает жилье по всему миру. Tvil — аналог Airbnb, специализируется именно на России. Здесь хорошо искать гостиницы и квартиры в Крыму и Краснодарском крае.

«Tvil работал по Крыму прекрасно: мы через него бронировали, находили жилье, заселялись. Вопросов никаких не было. И также Ostrovok — через него я тоже бронировала. Есть огромный плюс — очень легко осуществлялся возврат и отмена. С OneTwoTrip были небольшие проблемы по возврату, очень много отрицательных отзывов, поэтому я лично OneTwoTrip не пользовалась, не пользуют и вряд ли сейчас буду», — рассказала «Business FM Барнаул» эксперт по путешествиям Ольга Козодой.

В целом, при выборе платформы для бронирования тура или отеля, нужно хорошо изучить новый для себя сайт. Не поддаваться эйфории предвкушения от предстоящего отпуска, а с тщательно подбирать агрегатор под свои задачи. Вероятно, это лето покажет, есть ли какой-то российский туристический агрегатор способные полноценно заменить ушедшие зарубежные сервисы.