Сила леса в капле масла. Как семейная компания в Барнауле производит полезные экопродукты и не только

Кедр — знаменитый целитель тела и души. Кедровые орехи, масло и живица высоко ценятся по всей России и за её пределами. Но знаете ли вы, что из даров могучей сибирской сосны делают не только продукты питания, но и целебные подушки и одеяла? Этот уникальный товар производит «Сибирский продукт».

Компания уже 22 года выпускает натуральную и полезную продукцию из кедра (и не только), которая укрепляет и оздоравливает организм: натуральные пищевые масла, кедровый жмых и живицу, сами ядра, скорлупу и даже спальные принадлежности. Один из руководителей компании — Алексей Подколзин — много лет назад сам ощутил на себе целебный эффект кедрового масла. Вдохновившись, он разработал уникальную технологию холодного отжима, которая позволяет сохранить все витамины и микроэлементы. При этом в основе производства — ручной труд.

Что за особая энергия у кедровой продукции, можно ли стирать подушки из околоплодной ореховой плёнки и почему в богатом природой Алтайском крае не хватает сырья, рассказала руководитель компании «Сибирский продукт» Людмила Подколзина.

Добавим, компания «Сибирский продукт» — партнёр премии «Народный знак качества». Это масштабный проект, который даёт жителям Алтайского края право выбрать самые лучшие компании в разных номинациях: это и производители продуктов питания, и медицинские клиники, и автосервисы, и университеты, и многое другое. Решать, кто получить звание самой народной компании, будут именно люди.

ТМ «Сибирский продукт» (ООО «Дар Алтая»)

Адрес: Барнаул, ул. Малахова 149Б, 2 этаж, офис 208

Тел.: 8-800-600-57-16

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