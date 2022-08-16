Когда и где в Барнауле выступит топовый эксперт по личным финансам и инвестициям Алексей Родин

В среду, 17 августа, в Барнауле состоится первый тренинг федерального эксперта из Москвы, независимого финансового советника глав семей Алексея Родина на тему «Искусство управления личными финансами и инвестиции 2022». Мероприятие пройдёт с 10 до 17 часов.

На тренинге вы проработаете свои финансовые цели, определите способы оптимизации личного бюджета, составите стратегию управления личными финансами, пропишете понятную стратегию инвестирования для текущей ситуации, а также разберётесь с тем, как привить финансовую культуру своим детям.

Подробная программа тренинга и стоимость билетов указана на сайте.

Тренинг пройдёт по адресу ул. Мало-Тобольская, 19, в центре «Мой бизнес», на 3-м этаже в большом конференц-зале. Регистрация с 09:30, начало в 10:00.

Все вопросы можно задать организатору по телефону: +79132296751 (Роман Полосьмак).

Алексей Родин, г. Москва

• Более 20 лет занимается инвестициями.

• Составил более 1000 инвестиционных портфелей.

• Управляет активами клиентов на 10 млрд руб.

• Основатель агентства семейных финансов InvestArt.

• Автор в Forbes, преподаватель Forbes for bussines.

• Эксперт Национального центра финансовой грамотности.

• Консультант проектов Минфина РФ и Всемирного банка «Повышение финансовой грамотности населения».

• Квалифицированный специалист финансового рынка по управлению ценными бумагами и инвестиционными фондами.

• Ответственный глава семьи и отец четверых детей.