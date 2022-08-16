Когда и где в Барнауле выступит топовый эксперт по личным финансам и инвестициям Алексей Родин
Федеральный эксперт проведёт свой тренинг в столице Алтайского края впервые. Осталось всего 15 билетов
В среду, 17 августа, в Барнауле состоится первый тренинг федерального эксперта из Москвы, независимого финансового советника глав семей Алексея Родина на тему «Искусство управления личными финансами и инвестиции 2022». Мероприятие пройдёт с 10 до 17 часов.
На тренинге вы проработаете свои финансовые цели, определите способы оптимизации личного бюджета, составите стратегию управления личными финансами, пропишете понятную стратегию инвестирования для текущей ситуации, а также разберётесь с тем, как привить финансовую культуру своим детям.
Подробная программа тренинга и стоимость билетов указана на сайте.
Тренинг пройдёт по адресу ул. Мало-Тобольская, 19, в центре «Мой бизнес», на 3-м этаже в большом конференц-зале. Регистрация с 09:30, начало в 10:00.
Все вопросы можно задать организатору по телефону: +79132296751 (Роман Полосьмак).