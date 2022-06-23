«ВКонтакте» и Viber: как продвигаться на этих площадках в 2022 году

Высокая конверсия — мечта маркетологов, рекламистов и владельцев бизнеса. И если раньше её достигали в основном с помощью контекстной рекламы, то сейчас чаще приходится работать с социальными сетями и мессенджерами.

Однако правила модерации на таких платформах часто меняют. Так, очередные нововведения коснулись соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Viber.

Никаких больше эмодзи

«ВКонтакте» ужесточил требования в рекламном кабинете. Теперь под запретом не только ошибки в орфографии и пунктуации, но и специальные символы, Caps Lock, эмодзи. Ставки на кричащие изображения тоже делать не стоит.

Так, рекламный пост не пропустят, если присутствует:

— фото или рисунок денежных средств;

— фото до и после;

— сексуальный подтекст;

— акцент на негативные детали;

— элементы интерфейсов, стрелки и имитация call-to-action-кнопок;

— слишком яркие цвета и их сочетания;

— текст, который занимает больше 20% картинки;

— заглавные буквы на картинке (допустимо написание заглавными 2-5 слов в качестве слогана).

Ознакомиться с полным списком правил размещения рекламных объявлений можно здесь.

Таргетологи предупреждают, что даже при соблюдении правил объявление может быть не принято, если бизнес относится к «особым сегментам». Это сфера медицины и фармацевтики, финансовые и страховые услуги, а также продажа ювелирных и меховых изделий, продуктов питания (в том числе детского и спортивного) и радар-детекторов. Кроме того, ограничена реклама ломбардов, пейнтбола и подобных игр, благотворительных организаций, стимулирующих мероприятий и лотерей, сервисов знакомств.

Привлекать внимание пользователей «ВКонтакте» через посты стало сложнее. Однако недавно разработчики добавили новую функцию в stories: теперь там можно прикреплять ссылки не только на «ВКонтакте», но и на внешние сайты. А это значит, что в своих историях вы можете приглашать пользователей бронировать номера, покупать билеты или читать статьи о вас в СМИ и повышать количество переходов на сайт за счёт органических охватов.

Второе дыхание Viber

У мессенджера началась вторая жизнь. Здесь появились каналы, подробная аналитика, комментарии и даже возможность отложенного постинга — по функционалу он теперь может конкурировать за пользователей даже с социальными сетями.

Для блогеров и брендов это новая возможность выстраивания диалога с аудиторий и продвижения себя на рынке. Для простых читателей — получение полезного и интересного контента и общение.

И если автопостингом, gif-анимацией и масками дополненной реальности никого не удивить, то перевод сообщений на 36 языков — приятный бонус для многонациональной аудитории.

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