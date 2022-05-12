Облако в помощь. Как сделать так, чтобы система работала на бизнес

В ситуации быстро изменяющихся условий облачные технологии становятся незаменимыми помощниками. Компания «ПРОКС» более 20 лет помогает бизнесу в сфере бухгалтерских услуг и автоматизации бизнес-процессов. И примерно столько же времени здесь рекомендуют систему электронной отчётности и документооборота «СБИС».

Сначала СБИС стала главным инструментом работы для бухгалтера и руководителя компании, поскольку позволяла подготавливать и сдавать отчётность через интернет. А сегодня здесь есть возможности для учёта, управления и коммуникации.

Сервисное разнообразие

СБИС — система, охватывающая своим функционалом практически все сферы бизнеса. Она подходит как индивидуальным предпринимателям, так и крупным корпорациям и холдингам.

Электронные согласования экономят время. CRM поможет сформировать базу клиентов и отладить продажи, есть телефония и возможность держать связь через e-mail, соцсети и мессенджеры. Актуальные данные и аналитика тендеров со всех торговых площадок важны в торгах и закупках. Есть внутренний и внешний электронный документооборот. Информация о российских компаниях: реквизиты, владельцы, финансовое состояние. Видеонаблюдение, учёт и контроль рабочего времени, корпоративный портал, видеокоммуникации, возможность для создания вебинаров и многое-многое другое.

Также разработаны сервисы для отдельных видов бизнеса:

— для магазинов и аптек;

— для ресторанов, кафе и столовых;

— для салонов и сферы услуг.

«С помощью СБИС можно оптимизировать налоги, заранее узнать о проверках, проанализировать финансовое состояние и взглянуть на бизнес совсем с другой стороны, чтобы помочь в развитии компании в нужном русле», — рассказывает менеджер компании «ПРОКС» Ирина Гайворонских.

Функционал может расти вместе с компанией, подстраиваясь под её потребности. Например, при росте оборотов, увеличении числа контрагентов и сотрудников особенно важна чёткость и уверенность в отчётах. На тарифе «Суперсверка» вероятность ошибки сводится к нулю. Система увидит пробелы и несоответствия, проведя расширенную проверку и отчётность будет сдана с первого раза.

На фото: сотрудники отдела СБИС компании «ПРОКС»

Комфорт и надёжность

Главное удобство программного обеспечения — возможность совершать операции в рамках одного пространства. Все сервисы консолидированы в едином окне и доступны с любого компьютера, где есть интернет.

Система отказоустойчивая, работает в режиме 24/7. А это означает, что все отчёты будут сданы вовремя с первого раза.

«Бухгалтеры до сих пор неохотно отказываются от бумаги, но сегодня она дорогая, и всё чаще нужен электронный документооборот. И вот человек, который раньше не сдавал отчётность в электронном виде, открывает СБИС и видит формы отчётов такие же, как на бумаге. Ему не нужно привыкать, не нужно долго разбираться. Это простая и удобная система, за это любят и ценят СБИС, — отмечает Ирина Алексеевна.

Выбор клиентов

При всех прочих достоинствах у СБИС конкурентоспособная цена. Именно поэтому многие клиенты остаются в системе на долгие годы.

«Я начала сотрудничать с компанией „ПРОКС“ с момента их образования. В то время я была индивидуальным предпринимателем, а они были первыми, кто мог предоставить услуги по отчётности через интернет. Когда произошла регистрация ООО „МК Аргус“, мы сразу подключились к системе „СБИС“, через неё проходит весь электронный документооборот и электронные торги. За весь период работы у меня только положительные эмоции. Всем бы рекомендовала ПРОКС, потому что это очень ответственная компания, сотрудники которой стараются поддержать и помочь в любой непонятной ситуации», — отметила Татьяна Карпенко, главный бухгалтер ООО «МК Аргус».

Поддержка на каждом уровне

Сотрудники компании «ПРОКС» помогут выбрать сервисы СБИС, которые больше всего необходимы компании. Клиент получает сопровождение и поддержку на каждом этапе взаимодействия. При необходимости осуществляется техническая и операционная поддержка. Каждый технический специалист проходит аттестацию у разработчика. Поэтому клиент получает квалифицированную помощь и система быстро и качественно встраивается в бизнес-процесс.

Установка, настройка и обслуживание программного обеспечения не потребует дополнительных финансовых вложений. А в случае возникновения проблемы или вопроса клиент всегда знает, к кому и куда обратиться.

С перспективой развития

О свежих сервисах, которые регулярно создаются разработчиками, здесь не молчат, своевременно информируют о новинках, предлагают протестировать их в демодоступе.

Это соответствует и самим принципам работы компании «ПРОКС».

«У нас стабильная развивающаяся организация, которая идёт в ногу со временем. Меняется реальность, и мы подстраиваемся под существующую действительность. Сами идём вперёд и позволяем своим клиентам не стоять на месте. Появляются новые сервисы, новые продукты, это очень интересно», — говорит Ирина Гайворонских.

В компании «ПРОКС» можно получить полный спектр услуг, начиная от открытия юридического лица, подключение к сервисам по сдаче отчетности, проверке компаний, автоматизации бизнеса, заканчивая квалифицированной экспертной поддержкой.

Компания «ПРОКС»

Тел: +7 (3852) 505-444

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