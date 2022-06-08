Отложенная ипотека и рассрочка. Какие акции застройщики предлагают покупателям?

В мае выдача ипотеки продолжила падать — показатель стал ниже, даже чем в апреле, который оказался самым провальным за последние годы. Люди пока не хотят брать жильё в ипотеку, видимо, ожидая снижения ставок, рассказал «Business FM Барнаул» эксперт рынка недвижимости Дмитрий Дворядкин. Чтобы как-то стимулировать продажи, застройщики начали конкурировать за покупателя с помощью разных акций.

После снижения ключевой ставки Центробанка до 11% ставки по ипотеке тоже упали. На новостройки — до 8,7%, на «вторичку» — до 10,8%. Но покупатели не ринулись за квартирами. Если в обычное время агентства могли получать более 100 заявок в день, то сейчас — несколько штук. Май даже к апрелю «упал» примерно на 40%.

Застройщики Барнаула понимают, что если уровень продаж жилья будет таким, как в апреле-мае, — а это самый низкий уровень, возможно, за всю историю — то это грозит не просто убытками, но и разорением. Ведь рассчитываться с банками за проектное финансирование, на которое они и строят, нужно. Поэтому девелоперы начали привлекать покупателей другими — внутренними — способами.

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Недвижимость План — провал. Застройщики Барнаула могут снизить цены на квартиры, но перестанут строить новые дома

Например, один из крупных барнаульских застройщиков предложил приобрести квартиру по фиксированной цене — то есть без возможного подорожания — с отложенной ипотекой. Как это работает? Покупаешь жильё в новостройке сейчас, а платить за него начинаешь позже — осенью. Более того, девелоперы предлагают даже ипотеку взять не сразу, а в 2023 году. Таких продуктов — отложенной ипотеки — на рынке ещё не было.

Другой вариант — рассрочка от самого застройщика почти на два года. Платежи нужно вносить раз в квартал. Ранее такие рассрочки предлагались на более короткие сроки. Также девелоперы больше начали кредитовать клиентов совместно с банками — по ставке от одной десятой процента годовых.

Активнее стали предлагаться скидки, притом существенные. Например, три тысячи рублей с квадратного метра. Есть и такие акции, как парковка в подарок при покупке квартиры.

Какие можно сделать выводы? Во-первых, очевидно, у застройщиков были резервы для снижения цен. Хотя цены на жильё, как мы помним, постоянно росли. Во-вторых, при крайне низком спросе обострилась конкуренция за тех немногих клиентов, что есть на рынке. В-третьих, покупатели до сих пор предпочитают выжидать. Возможно, в этом и есть резон: вдруг Центробанк снова снизит ключевую ставку или государство усилит господдержку. Но, как мы всегда говорим, если нужно купить квартиру — то можно делать это и сейчас. Тем более с новыми предложениями от застройщиков это действительно выгодно.