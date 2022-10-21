Алтайских предпринимателей приглашают на Акселератор для развития бизнеса

Сотрудничать с крупными компаниями — мечта многих предпринимателей малого бизнеса. Приблизиться к этой цели может помочь «Акселератор роста малого бизнеса». Это специальная программа развития, позволяющая предпринимателям из регионов России при поддержке наставников и корпоративных партнёров получить возможность сотрудничества с крупным бизнесом, а также заключить пилотную сделку с федеральной компанией.

Предприниматели Алтайского края тоже могут присоединиться к программе. Федеральный проект стартовал в регионе в августе 2022 года и сейчас предоставляет бизнесменам возможность пройти экспертизу собственных стартапов.

В финале проекта участники смогут представить свои продукты и услуги, разработанные под конкретные запросы и потребности крупного бизнеса, а также получить поддержку в заключении сделки. Так, в итоговой защите проектов примут участие представители компаний «РЖД», «РосАтом», «ИнтерРАО», концерна «Созвездие», корпорации «Проект-Техника».

Программа «Акселератора» представлена тремя разными направлениями:

1. «Сила Алтая» — трек, созданный для авторов социально-значимых проектов, лидеров креативных индустрий и семейных компаний, владельцев локальных брендов, малых агропроектов, участников HoReCa-рынка, а также предпринимателей, создающих бизнес, основанный на «силе места» — уникальных ресурсах и возможностях Алтайского края.

2. Industrial Drive — направление, нацеленное на выявление и поддержку масштабируемых производственных и технологических проектов, включая IT, digital, малые инновационные компании и разработки с амбицией роста.

3. «Корпоративный продукт» предоставляет участникам возможность проработать свои кейсы и выстроить взаимодействие с ключевыми предприятиями города и региона, а также российским крупным и корпоративным бизнесом.

Среди тем для обсуждения в рамках обучающих треков — бизнес-моделирование, поиск высокопотенциальных ниш, особенности продаж крупным клиентам, управление изменениями и запуск новых проектов в условиях неопределённости. В ближайшее время главными темами образовательной программы станут проработка концепции продукта, публичное обсуждение и инвестиционный краш-тест стартапов.

О пользе и эффективности проекта говорят и сами участники.

«Участие в „Акселераторе“ помогло увидеть новые возможности: поставка моей продукции в ниши, которые ранее не рассматривались, — от нужд армии России до экспортных возможностей», — отметил участник программы Владимир Калинкин, занимающийся реализацией продукции пчеловодства.

У Александра Башлыкова действующий бизнес по поставкам продукции для HoReCa-сектора. Александр обратился в «Акселератор» с запросом о выходе с дистрибуцией в новые регионы и инвестиционных возможностях программы.

«Проект действительно сильный, мы окажем содействие в привлечении прямых инвестиций через инвестиционные площадки партнёров и поддержим Александра в работе с такими регионами, как Краснодарский край и Свердловская область», — отмечают организаторы.

Акселератор предполагает и самостоятельную работу предпринимателей — адаптацию проектов к требованиям рынка. В этом им также помогают менторы, эксперты, представители крупных корпоративных региональных и федеральных партнеров «Акселератора».

Подать заявку на участие в мероприятиях программы можно по ссылке. Получить подробную информацию об участии в федеральном «Акселераторе» можно у оператора программы: +7 910 984 80-80.

Фото: центр «Мой бизнес»

ООО «Технологии развития»