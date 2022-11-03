На Алтае готовят новых инструкторов по бережливому производству

На алтайской «Фабрике процессов» прошёл отбор кандидатов на роль инструкторов по бережливому производству. Выбирали из 17 сотрудников предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда». Судьями выступали эксперты Регионального центра компетенций.

Подготовка инструкторов проходит в несколько этапов. На первом предприятия выбрали потенциальных участников среди своих сотрудников, заполнили анкеты и направили их в РЦК. Второй этап — очный отбор, где участники выступали с презентацией на тему бережливого производства. В результате отобрали 14 человек, которые перешли на следующий этап подготовки. Скоро они будут помогать предприятиям — участникам нацпроекта тиражировать полученный опыт и знания по всем отделам и подразделениям.

«Главная задача инструктора — не только получить знания и методологию по инструментам бережливого производства, но и тренерские компетенции, чтобы эти знания можно было успешно передавать другим сотрудникам предприятия», — подчеркнул руководитель проектов и тренер РЦК Дмитрий Печенин.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»