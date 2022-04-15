В Барнауле пройдёт бесплатная конференция для бизнеса о том, как действовать в новых условиях

Бизнес должен уметь адаптироваться к любым обстоятельствам. И в нынешней экономической ситуации очень важно разработать стратегию на будущее, чтобы создать надёжный фундамент для изменений. Это поможет не только сохранить клиентов, но и стабилизировать продажи — ведь даже если сегодня они есть, не факт, что будут и завтра.

Если вы хотите больше узнать о том, как продвигать бизнес в кризис, приходите на конференцию «Бизнес24», которая пройдёт в Барнауле 21 апреля 2022 года. Вы узнаете:

— какие есть варианты дальнейшей работы и продвижения бизнеса онлайн;

— как продолжать выполнять планы по продажам и обеспечить рост компании;

— что часто не так делают предприниматели в эпоху перемен и неопределённости;

— что делать с рекламой;

— как разогнать свою команду, чтобы успевать реагировать на внешние факторы.

Об этом вам расскажут эксперты:

— Роман Полосьмак, федеральный спикер «Деловой среды», бизнес-коуч, консультант в сфере продаж и маркетинга, предприниматель, автор книги «ДНК личных продаж»;

— Ольга Ефимова, эксперт-маркетолог, создатель консалтингового агентства «O-EFIMOVA: маркетинг+интернет», создатель и руководитель Сообщества маркетологов Алтайского края;

— Андрей Шишмарев, тренер года 2021 в Питере, член Ассоциации спикеров СНГ, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, автор курса «Оратор от души», психолог, соучредитель юридической компании «ЮристКонсульт»;

— Сергей Емельянов, генеральный директор и совладелец компании X3Group.

Период сложностей — не повод опускать руки. Это возможность для роста. Найдите новые способы привлечения клиентов на конференции «Бизнес24». Регистрация в один клик по ссылке.

Конференция состоится 21 апреля в 14:00 (регистрация начинается в 13:20). Приходите на встречу с единомышленниками в кинотеатре «Формула», ТРЦ «Праздничный», ул. Балтийская 16.

Если у вас есть вопросы, получите дополнительную информацию в компании X3Group по телефону (3852) 555-807 или электронной почте uka@x3group.ru.