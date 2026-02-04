Что известно о лихорадке чикунгунья, которую выявили у вернувшейся в Россию туристки?
В прошлом году массовую вспышку этого вируса регистрировали в Китае
04 февраля 2026, 14:08, ИА Амител
Медицинская маска / Фото: amic.ru
В России выявили первого в 2026 году заболевшего вирусом чикунгунья. Как сообщает Роспотребнадзор, случай завозной: заразившаяся девушка вернулась в Москву после отдыха на Сейшелах. Ее госпитализировали.
О том, что известно о вирусе чикунгунья, насколько он опасен и может ли распространиться до масштабов эпидемии, — в нашем материале.
1
Чикунгунья — что это за вирус?
Эта инфекция известна ученым давно: ее открыли в Африке еще в середине прошлого века. Вирус также называют "комариным": главные переносчики — комары рода Aedes. Эти кровососущие активно размножаются в условиях высокой влажности и температуры, поэтому обитают в субтропиках.
Укус зараженного комара вызывает у человека лихорадку.
2
Какие симптомы у вируса чикунгунья?
Среди основных симптомов врачи называют:
- лихорадку с температурой выше 40 градусов;
- сильную боль в суставах, которые могут еще и опухать;
- головную боль;
- мышечную боль;
- тошноту;
- усталость;
- сыпь на теле.
При этом специфической терапии от лихорадки нет — медики лечат только симптомы, пока организм не победит инфекцию сам.
3
Насколько опасен вирус чикунгунья?
Вирус не считается слишком опасным. Летальность оценивается в 0,1%.
Например, летом 2025-го крупнейшая за 20 лет вспышка произошла в Китае: количество заболевших превысило десять тысяч человек. При этом ни одного смертельного исхода медики не выявили, а 95% пациентов перенесли инфекцию в легкой форме.
4
Может ли лихорадка чикунгунья распространяться по России?
Вероятность крайне мала, а зимой практически отсутствует. От человека к человеку вирус не передается — заразиться можно только через комариный укус. Как мы уже отметили, его переносят определенные виды комаров, которые не обитают в России. Эта болезнь гораздо серьезнее грозит тропическим странам.
5
Как защититься от лихорадки чикунгунья, если я собираюсь в жаркую страну?
В Роспотребнадзоре уточнили, что риск заражения вирусом существует в странах Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго‑Восточной Азии, Западно‑Тихоокеанского региона, Аравийского полуострова и Индийского субконтинента.
Правила предосторожности такие же, к которым мы привыкли у нас: нужно всеми способами защищаться от укусов комаров.
«Роспотребнадзор рекомендует гражданам, направляющимся в эти районы, защищаться от укусов насекомых: пользоваться репеллентами, устанавливать противомоскитные сетки на окнах и дверях, применять надкроватные пологи и носить одежду, прикрывающую кожу (длинные рукава и брюки). При появлении симптомов после возвращения следует своевременно обратиться к врачу и сообщить о поездке», — предупреждают в ведомстве.
14:17:33 04-02-2026
короче - у нас эта зараза не распространиться, если не завезут комаров, летом...
14:29:17 04-02-2026
Шинник (14:17:33 04-02-2026) короче - у нас эта зараза не распространиться, если не завез... Если средства у родственников закончатся и нужно срочно продать маски, арбидол, и дезсредства, то любая зараза приживется
09:07:37 05-02-2026
Китайцы тоже на Сейшелах отдыхали?