В прошлом году массовую вспышку этого вируса регистрировали в Китае

Медицинская маска / Фото: amic.ru

В России выявили первого в 2026 году заболевшего вирусом чикунгунья. Как сообщает Роспотребнадзор, случай завозной: заразившаяся девушка вернулась в Москву после отдыха на Сейшелах. Ее госпитализировали.

О том, что известно о вирусе чикунгунья, насколько он опасен и может ли распространиться до масштабов эпидемии, — в нашем материале.

1 Чикунгунья — что это за вирус? Эта инфекция известна ученым давно: ее открыли в Африке еще в середине прошлого века. Вирус также называют "комариным": главные переносчики — комары рода Aedes. Эти кровососущие активно размножаются в условиях высокой влажности и температуры, поэтому обитают в субтропиках. Укус зараженного комара вызывает у человека лихорадку.

2 Какие симптомы у вируса чикунгунья? Среди основных симптомов врачи называют: лихорадку с температурой выше 40 градусов;

сильную боль в суставах, которые могут еще и опухать;

головную боль;

мышечную боль;

тошноту;

усталость;

сыпь на теле. При этом специфической терапии от лихорадки нет — медики лечат только симптомы, пока организм не победит инфекцию сам.

3 Насколько опасен вирус чикунгунья? Вирус не считается слишком опасным. Летальность оценивается в 0,1%. Например, летом 2025-го крупнейшая за 20 лет вспышка произошла в Китае: количество заболевших превысило десять тысяч человек. При этом ни одного смертельного исхода медики не выявили, а 95% пациентов перенесли инфекцию в легкой форме.

4 Может ли лихорадка чикунгунья распространяться по России? Вероятность крайне мала, а зимой практически отсутствует. От человека к человеку вирус не передается — заразиться можно только через комариный укус. Как мы уже отметили, его переносят определенные виды комаров, которые не обитают в России. Эта болезнь гораздо серьезнее грозит тропическим странам.