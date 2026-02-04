НОВОСТИОбщество

В Красноярском крае с 1 марта вводятся жесткие ограничения на продажу алкоголя

1 июля и 1 сентября продажа алкоголя в розницу будет полностью запрещена

04 февраля 2026, 14:45, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

С 1 марта 2026 года в Красноярском крае вступают в силу новые ограничения на розничную продажу алкоголя, значительно сужающие время и место его реализации, сообщает РБК.

Согласно постановлению регионального правительства, магазины, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающей территории, а также на первых этажах зданий, смогут продавать алкогольные напитки только с 10:00 до 21:00.

Кроме того, вводятся два полных "сухих дня" в году: 1 июля и 1 сентября продажа алкоголя в розницу будет полностью запрещена.

Также ужесточаются правила для предприятий общественного питания: для продажи алкоголя на летних площадках им теперь потребуется получать специальное разрешение.

Напомним, с 1 марта Республике Алтай тоже вступят в силу ограничения на розничную продажу алкоголя. С этой даты магазины в многоквартирных домах полностью лишатся права продавать горячительные напитки.

Отдельно стоящие магазины смогут торговать лишь в строго отведенные часы. Заведения общепита (рестораны, кафе, бары, буфеты) продолжат продавать алкоголь в обычном режиме — на них ограничения не распространяются.

Комментарии 8

гость
гость

15:06:50 04-02-2026

Дурдом распространяет свои заболевания.

  

е
е

15:11:36 04-02-2026

Слоняры! У алкашей зарево от полыхания

  

Гость
Гость

15:26:01 04-02-2026

А 1 июля чем знаменито?

  

Гость
Гость

16:24:05 04-02-2026

Почему Алтайский край молчит или хотя бы Барнаул? Вроде не пьяницы у власти.

  

Юс
Юс

16:57:40 04-02-2026

Кто эти одарённые люди, решающие такие вопросы?

  

Гость
Гость

17:21:30 04-02-2026

Юс (16:57:40 04-02-2026) Кто эти одарённые люди, решающие такие вопросы?... Это владельцы баров и ресторанов

  

Гость
Гость

17:17:42 04-02-2026

пенсии упадут?

  

Гость
Гость

18:39:58 04-02-2026

Где они жесткие то??? С РА сравните, так это мягкие. Все относительно.

  

