Жителей Барнаула предупредили об ограничении мобильного интернета
Проблемы со связью будут в центре города
04 февраля 2026, 13:00, ИА Амител
Жителей Барнаула предупредили о вероятных ограничениях в работе мобильного интернета в центральной части города. Как пишет "Толк", такие SMS-сообщения рассылает своим клиентам оператор МТС.
В сообщениях указывается, что ограничения вводятся в целях обеспечения мер безопасности. При этом подчеркивается, что традиционные голосовые звонки и SMS‑сообщения останутся доступными для абонентов.
Оператор также проинформировал, что даже при ограничении интернет‑соединения барнаульцы смогут пользоваться рядом ключевых онлайн‑ресурсов. В перечень разрешенных сервисов вошли социальные сети, онлайн‑магазины, сервисы заказа такси, сайты банков, государственные ресурсы, включая портал "Госуслуги".
Стоит отметить, что подобные ограничения уже применялись в Барнауле в летний и осенний периоды 2025 года.
Тогда меры были связаны с усилением режима безопасности на административных, логистических и промышленных объектах.
Официально такие шаги объяснялись необходимостью предотвращения потенциальных провокаций и пресечения деятельности, связанной со шпионажем.
13:15:54 04-02-2026
ну так нужно же делать вид что у них все под контролем, а остальное не важно.главное галочку заработать причем везде так.
13:30:20 04-02-2026
Да они эти оповещения рассылают регулярно, пару раз за месяц точно. Чего все именно сейчас всполошились?
13:45:19 04-02-2026
То есть то, что уже больше года в центре не работает мобильный интернет - это проблемой не было? Теперь его каким-то образом еще больше отключат?
13:59:48 04-02-2026
Гость (13:45:19 04-02-2026) То есть то, что уже больше года в центре не работает мобильн... Поменяйте оператора. Билайн и Мегафон в центре мобильный интернет предоставляют спокойно. Но вы видимо из старых комсомольцев, трудности любите. Сексом с девушкой занимаетесь только стоя, в гамаке и в противогазе?
14:24:58 04-02-2026
Гость (13:59:48 04-02-2026) Поменяйте оператора. Билайн и Мегафон в центре мобильный инт... по вашей логике - если мешает сосед за стенкой - поменяй квартиру...
14:43:50 04-02-2026
Шинник (14:24:58 04-02-2026) по вашей логике - если мешает сосед за стенкой - поменяй ква... Нет, это ваша логика. Если у вас на МТС больше года нет в центре мобильного интернета, но вы продолжаете сидеть на МТС и ждать когда он появится, то это уже к вам вопросы, на предмет здравомыслия. Или вы все равно не согласны? Ведете себя как плачущие мыши, продолжающие жрать кактус, но в своем бездействии пытаетесь обвинить всех вокруг... Хотя плачь об отсутствии мобильного инета от МТС больше года это наглая ложь. В центре мобильный интернет (любого оператора) начали отключать прошлым летом, ближе к осени. А сейчас даже у МТС интернет работает. Так что вы, Шинник и тот кто, больше года написал, жиденько жиденько (ну тут уж сами слово найдете)...
14:52:55 04-02-2026
Гость (13:59:48 04-02-2026) Поменяйте оператора. Билайн и Мегафон в центре мобильный инт... У меня Билайн. И тем не менее секс значительно чаще, чем мобильный интернет.
15:14:56 04-02-2026
Гость (14:52:55 04-02-2026) У меня Билайн. И тем не менее секс значительно чаще, чем моб... Не буду спрашивать про вашу работу. Секс с интернетом я сравнивать не стану. Возраст... Но спрошу снова. Если вас не устраивает оператор, зачем вы ему деньги платите? Это такая тяга к мазохизму или что? Ответить на этот вопрос попробуйте? Выше, год без интернета сидит и терпит. Только скулить может в комментариях. А меня заминусовали видимо такие же терпилы. Ну тогда пусть вам МТС еще год интернет не дает. Минусуйте!
15:37:24 04-02-2026
Гость (15:14:56 04-02-2026) Не буду спрашивать про вашу работу. Секс с интернетом я срав... Еще раз, специально для Вас. Мне МТС не дает интернет с 2005 и скорее всего не будет давать его и далее, потому как я на рекламируемом Вами Билайне сижу с того же 2005 г. Что было понятно - недавно сменил симку, так там еще была пчела на синем фоне. У остальных операторов в центре ровно такие же проблемы с интернетом. И дело не в любви к трудностям, мазохизме и вообще ни в чем - дело просто в отсутствии мобильного интернета в центре Барнаула.
16:03:34 04-02-2026
Гость (15:37:24 04-02-2026) Еще раз, специально для Вас. Мне МТС не дает интернет с 2005... В очередной раз повторю. Билайн у меня года с 2002 (если не раньше). Тогда там даже интернета не было... Мегафон примерно с 2011. Сейчас в центре на обеих симках интернет работает. Мтс симки у знакомых, проживающих так же в центре. Мобильный интернет работает у всех. Инет отрубался в центре в конце лета - начале осени 2025. На всех трех опсосах инет появился где то к концу октября 2025. Сейчас с Билайна обновляю приложения, делюсь с ребенком тарифом, шарю по сайтам и т.п. без вафли. Более что то доказывать не стану. Устал. Пусть будет по вашему. В центре мобильного интернета нет!
Хотя в последний раз вопрос задам, какой и ранее задавал. Вдруг дойдет или честно ответить попытаетесь, что вряд ли... Если вам ОпСоС не дает оплаченные услуги, зачем вы на нем "сидите"? На Мегафоне, Би лайне, МТС?? Пользуетесь только проводным инетом?
За сим все! Прощайте.
20:39:15 04-02-2026
Гость (16:03:34 04-02-2026) В очередной раз повторю. Билайн у меня года с 2002 (если не ... Не раньше. Именно с этого года Би у нас в крае. Я в первой сотке.Но это не имеет отношения к делу.
17:16:51 04-02-2026
Гость (13:59:48 04-02-2026) Поменяйте оператора. Билайн и Мегафон в центре мобильный инт... Нет у "Билайна" МИ. Хуже чем у МТС. Про Мегафон- не знаю
17:59:31 04-02-2026
Гость (17:16:51 04-02-2026) Нет у "Билайна" МИ. Хуже чем у МТС. Про Мегафон- не знаю... Пишу вам с телефона, с Билайна. Из центра. Нахожусь неподалеку от пл. Победы. Куда еще центровее? Летом резали ми потому что рядом жд вокзал и кто то решил переобгадиться. Потом все сделали как было. Связь показывает 5 полосок. Что я делаю не так?
13:46:48 04-02-2026
Шпионаж? Убийственный аргумент.
14:19:13 04-02-2026
Запретить, ограничить. Что другое бывает?!
14:33:23 04-02-2026
Гость (14:19:13 04-02-2026) Запретить, ограничить. Что другое бывает?!... Ума хватает только запрещать не пущать
15:08:17 04-02-2026
на билайне с июня интернет пропадает в районе партизанской и появляется после матросова (езжу каждый день)
15:17:43 04-02-2026
А в Москве тоже людям палки в колеса вставляют или наши коррупционеры только здесь изгаляются над людьми?
17:42:46 04-02-2026
гость (15:17:43 04-02-2026) А в Москве тоже людям палки в колеса вставляют или наши корр... Вопрос риторический )), там нельзя, могут выйти гулять ))
17:59:01 04-02-2026
"необходимостью предотвращения потенциальных провокаций и пресечения деятельности, связанной со шпионажем."
То есть через махх этого не бывает?
22:30:44 04-02-2026
Чем больше мер для безопасности, тем меньше чувствую себя в безопасности