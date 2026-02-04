Жителей Барнаула предупредили об ограничении мобильного интернета

Проблемы со связью будут в центре города

04 февраля 2026, 13:00, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

Жителей Барнаула предупредили о вероятных ограничениях в работе мобильного интернета в центральной части города. Как пишет "Толк", такие SMS-сообщения рассылает своим клиентам оператор МТС.

В сообщениях указывается, что ограничения вводятся в целях обеспечения мер безопасности. При этом подчеркивается, что традиционные голосовые звонки и SMS‑сообщения останутся доступными для абонентов.

Оператор также проинформировал, что даже при ограничении интернет‑соединения барнаульцы смогут пользоваться рядом ключевых онлайн‑ресурсов. В перечень разрешенных сервисов вошли социальные сети, онлайн‑магазины, сервисы заказа такси, сайты банков, государственные ресурсы, включая портал "Госуслуги".

Стоит отметить, что подобные ограничения уже применялись в Барнауле в летний и осенний периоды 2025 года.

Тогда меры были связаны с усилением режима безопасности на административных, логистических и промышленных объектах.

Официально такие шаги объяснялись необходимостью предотвращения потенциальных провокаций и пресечения деятельности, связанной со шпионажем.