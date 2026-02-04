В Москве у туристки подтвердили первый завозной случай лихорадки чикунгунья

Россиянка вернулась с Сейшел. Риск распространения инфекции на территории страны минимален, отметили специалисты

04 февраля 2026, 11:00, ИА Амител

Вирус / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Роспотребнадзор сообщил о зафиксированном в России завозном случае лихорадки чикунгунья. Заболевание выявили у женщины, которая вернулась с отдыха на Сейшельских островах и вскоре была госпитализирована в Москве, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора на сайте.

Диагноз подтвержден с помощью высокочувствительных отечественных тестов, информирует пресс‑служба ведомства.

Специалисты подчеркивают, что риск распространения инфекции на территории страны минимален. Как уточняется, вирус передается исключительно через укусы инфицированных комаров — от человека к человеку заражение невозможно.

Лихорадка чикунгунья распространена в ряде эндемичных регионов, к которым относятся страны Африки к югу от Сахары, Южная и Центральная Америка, Юго‑Восточная Азия, Западно‑Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров, Индийский субконтинент.

Роспотребнадзор дал туристам рекомендации по профилактике. Например, использовать репелленты, применять москитные сетки, носить защитную одежду, а при появлении симптомов после поездки незамедлительно обращаться к врачу.

Напомним, что эндемичный регион — это территория распространения определенного заболевания, вредителя или вида живого организма (растений, животных) в связи с географической изоляцией или специфическими условиями среды (климат, почва).

Ситуация с инфекционными заболеваниями находится на контроле ведомства. Так, в январе 2026 года Роспотребнадзор предупреждал туристов, планирующих поездки в Индию и Юго‑Восточную Азию, о вспышке вируса Нипах.

В России случаев заболевания пока не зарегистрировано. Для профилактики ведомство рекомендовало избегать контакта с больными животными, тщательно мыть руки, фрукты и овощи, пользоваться антисептиками, не употреблять сомнительную воду и обращаться к врачу при первых симптомах.

Вирус Нипах передается от животных, через зараженную пищу, а также от человека к человеку.



