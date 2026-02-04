В Москве у туристки подтвердили первый завозной случай лихорадки чикунгунья
Россиянка вернулась с Сейшел. Риск распространения инфекции на территории страны минимален, отметили специалисты
04 февраля 2026, 11:00, ИА Амител
Роспотребнадзор сообщил о зафиксированном в России завозном случае лихорадки чикунгунья. Заболевание выявили у женщины, которая вернулась с отдыха на Сейшельских островах и вскоре была госпитализирована в Москве, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора на сайте.
Диагноз подтвержден с помощью высокочувствительных отечественных тестов, информирует пресс‑служба ведомства.
Специалисты подчеркивают, что риск распространения инфекции на территории страны минимален. Как уточняется, вирус передается исключительно через укусы инфицированных комаров — от человека к человеку заражение невозможно.
Лихорадка чикунгунья распространена в ряде эндемичных регионов, к которым относятся страны Африки к югу от Сахары, Южная и Центральная Америка, Юго‑Восточная Азия, Западно‑Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров, Индийский субконтинент.
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации по профилактике. Например, использовать репелленты, применять москитные сетки, носить защитную одежду, а при появлении симптомов после поездки незамедлительно обращаться к врачу.
Напомним, что эндемичный регион — это территория распространения определенного заболевания, вредителя или вида живого организма (растений, животных) в связи с географической изоляцией или специфическими условиями среды (климат, почва).
Ситуация с инфекционными заболеваниями находится на контроле ведомства. Так, в январе 2026 года Роспотребнадзор предупреждал туристов, планирующих поездки в Индию и Юго‑Восточную Азию, о вспышке вируса Нипах.
В России случаев заболевания пока не зарегистрировано. Для профилактики ведомство рекомендовало избегать контакта с больными животными, тщательно мыть руки, фрукты и овощи, пользоваться антисептиками, не употреблять сомнительную воду и обращаться к врачу при первых симптомах.
Вирус Нипах передается от животных, через зараженную пищу, а также от человека к человеку.
11:08:26 04-02-2026
Это в Москве, а здесь где эти тесты будут делать туристам, мотающимся где попало?
11:20:21 04-02-2026
за такой ввоз вируса в страну садить надо или штраф брать
11:48:37 04-02-2026
Дома сидеть надо...
11:53:25 04-02-2026
Всех кто не с Крыма, с отдыха возвращается на карантин за свой счёт
16:34:25 04-02-2026
Гость (11:53:25 04-02-2026) Всех кто не с Крыма, с отдыха возвращается на карантин за... позавезут всякой заразы отдыхали лучше в своей стране