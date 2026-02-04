Депутат объяснил, что делать, если мошенник получил код из SMS

Антон Немкин рекомендует немедленно заблокировать операции, сменить все пароли и официально зафиксировать факт мошенничества

04 февраля 2026, 12:40, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Если мошенникам удалось завладеть кодом из SMS или push-уведомления, необходимо действовать без промедления. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал РИА Новости четкий алгоритм, который поможет минимизировать ущерб.

Первое и самое важное — немедленно прекратить любой контакт со злоумышленником и срочно связаться с официальным представителем организации (банка, сервиса), от имени которой он действовал. Далее нужно заблокировать все подозрительные операции, сменить пароли и проверить, не успели ли мошенники что-то изменить в аккаунте.

Затем следует обеспечить "цифровую гигиену": заблокировать карты, включить дополнительные лимиты и уведомления, а также сменить пароли во всех связанных сервисах (почта, соцсети), где использовались схожие данные.

Немкин подчеркнул, что факт мошенничества нужно официально зафиксировать — обратиться в банк, к оператору связи или на портал госуслуг, а при финансовом ущербе обязательно написать заявление в полицию.