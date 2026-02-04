В Ленинградской области мать выбросила двух дочерей с 16‑го этажа — дети чудом выжили

Сейчас сестры находятся в больнице, за их жизнь борются врачи

04 февраля 2026, 14:28, ИА Амител

СКР разбирается в инциденте / Фото: СКР

Вечером 2 февраля в поселке Новогорелово Ленинградской области произошла шокирующая трагедия. 23‑летняя женщина выбросила из окна двух малолетних дочерей, а затем покончила с собой, сообщает СК региона.

Инцидент случился на общем балконе 16‑го этажа дома № 5 по улице Десантника Вадима Чугунова. Сначала мать сбросила вниз старшую дочь, а затем — младшую.

Известно, что дети родились в 2024 и 2025 годах. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух малолетних детей" (ст. 105 УК РФ).

Несмотря на падение с огромной высоты, обе девочки выжили — их срочно доставили в реанимацию детской больницы № 1 на Авангардной. Сейчас состояние пациентов оценивается как тяжелое, они нуждаются в длительном наблюдении медиков.

Спасти малышек помогла случайность. Из‑за морозной и снежной зимы они упали не на асфальт, а в сугроб, что существенно смягчило удар. Этот факт, по словам очевидцев, превратил потенциально роковую ночь в шанс на выживание.

Соседи, потрясенные случившимся, организовали сбор средств на помощь пострадавшим детям.

«Задуматься только, незнакомые люди готовы бросить все и закрыть собой амбразуру, а самый близкий человек в итоге оказался самым худшим врагом! Кем нужно быть, чтобы совершить подобное зверство?» — пишут жители региона в социальных сетях.

По предварительной информации, женщина была уроженкой одного из соседних государств и работала уборщицей. Очевидцы отмечают, что прибежали на место после душераздирающих криков детей. Следователи выясняют, находилась ли мать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Окончательные выводы предстоит сделать правоохранителям в ходе расследования.

В Сети активно обсуждают возможные причины трагедии. Среди версий — послеродовая депрессия, слуховые галлюцинации, а также сильный стресс из‑за проблем со здоровьем старшей дочери, который мог спровоцировать обострение психических расстройств.

Тем же вечером в 17 км от Новогорелово — в поселке Яльгелево (Ломоносовский район) — произошло другое чудовищное преступление. Спасатели отряда "ЛизаАлерт" и волонтеры обнаружили вмерзшее в прорубь Нижнего Шингерского водопада тело девятилетнего мальчика.

По данным следствия, его похитил 38‑летний уроженец Луганской области. Он увез ребенка с парковки гипермаркета "Лента" на Таллинском шоссе, убил и сбросил тело в воду. Преступник задержан, он признался в содеянном.