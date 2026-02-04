Лень и прокрастинация передаются по наследству

Ученые утверждают, что у ленивых людей нарушен обмен нескольких гормонов

04 февраля 2026, 16:35, ИА Амител

Привычка откладывать дела, известная как прокрастинация, может иметь корни в подростковом возрасте и даже определяться генетической предрасположенностью, установили китайские исследователи. В публикации журнала Molecular Psychiatry говорится, что у взрослых, систематически откладывающих важные задачи, еще в юном возрасте наблюдаются специфические особенности функционирования отдельных участков головного мозга.

Группа исследователей из Китайской академии наук и других учреждений провела анализ данных МРТ 71 пары близнецов-подростков. Восемь лет спустя участникам, уже ставшим взрослыми, было предложено оценить собственную предрасположенность к откладыванию дел.

Результаты показали, что подростки, в будущем склонные к прокрастинации, демонстрировали иную активность прилежащего ядра — области мозга, играющей ключевую роль в мотивации, получении удовольствия и системе вознаграждения. В частности, было выявлено нарушение обмена дофамина, нейромедиатора, необходимого для целенаправленной деятельности. Также были обнаружены отличия в функционировании рецепторов, ответственных за выработку дофамина и серотонина, известного как "гормон счастья".