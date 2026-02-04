Лень и прокрастинация передаются по наследству
Ученые утверждают, что у ленивых людей нарушен обмен нескольких гормонов
04 февраля 2026, 16:35, ИА Амител
Привычка откладывать дела, известная как прокрастинация, может иметь корни в подростковом возрасте и даже определяться генетической предрасположенностью, установили китайские исследователи. В публикации журнала Molecular Psychiatry говорится, что у взрослых, систематически откладывающих важные задачи, еще в юном возрасте наблюдаются специфические особенности функционирования отдельных участков головного мозга.
Группа исследователей из Китайской академии наук и других учреждений провела анализ данных МРТ 71 пары близнецов-подростков. Восемь лет спустя участникам, уже ставшим взрослыми, было предложено оценить собственную предрасположенность к откладыванию дел.
Результаты показали, что подростки, в будущем склонные к прокрастинации, демонстрировали иную активность прилежащего ядра — области мозга, играющей ключевую роль в мотивации, получении удовольствия и системе вознаграждения. В частности, было выявлено нарушение обмена дофамина, нейромедиатора, необходимого для целенаправленной деятельности. Также были обнаружены отличия в функционировании рецепторов, ответственных за выработку дофамина и серотонина, известного как "гормон счастья".
16:38:03 04-02-2026
Мне точно передалась. А жена не верит.
16:49:59 04-02-2026
Это лечится? Мож лоботомию?
17:10:49 04-02-2026
Гость (16:49:59 04-02-2026) Это лечится? Мож лоботомию?...
ремнем успешно лечится)))))))))
17:09:09 04-02-2026
У чиновников что ли?
21:37:24 04-02-2026
А что, у чиновников задницы отсиженные, вот кровушку и разогнать. Опять же профилактика геморроя.
08:52:17 05-02-2026
Где срочно обследоваться можно? В Китай ехать?