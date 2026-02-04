Трамп заявил, что Владимир Путин сдержал обещание о недельной паузе в ударах по Украине
По словам президента США, "перемирие" длилось с воскресенья до воскресенья
04 февраля 2026, 11:16, ИА Амител
Дональд Трамп заявил, что удары по Украине были приостановлены на одну неделю и что Владимир Путин сдержал данное ему слово. По словам главы Белого дома, "пауза была с воскресенья по воскресенье" и теперь завершилась, сообщает Shot.
«Она закончилась, и Путин сейчас нанес им сильный удар. Путин сдержал свое слово. Одна неделя — это много, мы примем что угодно, потому что там действительно очень, очень холодно», — отметил Трамп, добавив, что общался с российским лидером, но не уточнил сроки переговоров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пауза в ударах длилась лишь четыре дня и что это была инициатива американской стороны, реакцию на которую он ожидает.
11:55:19 04-02-2026
Народ свой так бы слушал как Трампа.
12:13:49 04-02-2026
гость (11:55:19 04-02-2026) Народ свой так бы слушал как Трампа.... Ну так, наверное, всё всем понятно ведь.
12:13:29 04-02-2026
Прогибается.
14:18:07 04-02-2026
Гость (12:13:29 04-02-2026) Прогибается.... Да он не прогибается , он по умному делает, не перечит.... Это этот наркоман Зе подсвинок сидел там у трампа, дёргался. На этой неделе двойную норму ракет.... Комбинированный удар по фашистской украине!
14:58:03 04-02-2026
Ну за неделю подкопили же
15:20:00 04-02-2026
Рыжая бестия жёстко сидит на крючке.