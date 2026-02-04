НОВОСТИПолитика

Трамп заявил, что Владимир Путин сдержал обещание о недельной паузе в ударах по Украине

По словам президента США, "перемирие" длилось с воскресенья до воскресенья

04 февраля 2026, 11:16, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Дональд Трамп заявил, что удары по Украине были приостановлены на одну неделю и что Владимир Путин сдержал данное ему слово. По словам главы Белого дома, "пауза была с воскресенья по воскресенье" и теперь завершилась, сообщает Shot.

«Она закончилась, и Путин сейчас нанес им сильный удар. Путин сдержал свое слово. Одна неделя — это много, мы примем что угодно, потому что там действительно очень, очень холодно», — отметил Трамп, добавив, что общался с российским лидером, но не уточнил сроки переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пауза в ударах длилась лишь четыре дня и что это была инициатива американской стороны, реакцию на которую он ожидает. 

Комментарии 6

Avatar Picture
гость

11:55:19 04-02-2026

Народ свой так бы слушал как Трампа.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:49 04-02-2026

гость (11:55:19 04-02-2026) Народ свой так бы слушал как Трампа.... Ну так, наверное, всё всем понятно ведь.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:29 04-02-2026

Прогибается.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:07 04-02-2026

Гость (12:13:29 04-02-2026) Прогибается.... Да он не прогибается , он по умному делает, не перечит.... Это этот наркоман Зе подсвинок сидел там у трампа, дёргался. На этой неделе двойную норму ракет.... Комбинированный удар по фашистской украине!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:03 04-02-2026

Ну за неделю подкопили же

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:00 04-02-2026

Рыжая бестия жёстко сидит на крючке.

  -3 Нравится
Ответить
