Трамп заявил, что Владимир Путин сдержал обещание о недельной паузе в ударах по Украине

По словам президента США, "перемирие" длилось с воскресенья до воскресенья

04 февраля 2026, 11:16, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Дональд Трамп заявил, что удары по Украине были приостановлены на одну неделю и что Владимир Путин сдержал данное ему слово. По словам главы Белого дома, "пауза была с воскресенья по воскресенье" и теперь завершилась, сообщает Shot.

«Она закончилась, и Путин сейчас нанес им сильный удар. Путин сдержал свое слово. Одна неделя — это много, мы примем что угодно, потому что там действительно очень, очень холодно», — отметил Трамп, добавив, что общался с российским лидером, но не уточнил сроки переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пауза в ударах длилась лишь четыре дня и что это была инициатива американской стороны, реакцию на которую он ожидает.