В России стартует Всероссийская перепись воробьев

С 7 по 15 февраля 2026 года в России состоится ежегодная Всероссийская перепись воробьев. Об этом РИА Новости сообщила Анна Мостовая — член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников.

Перепись проводится дважды в год: во вторые-третьи выходные февраля и августа. Февральский этап особенно удобен для учета, так как воробьи в это время активно чирикают, держатся на кустах и еще не приступили к размножению. В наблюдении участвуют два вида — домовый и полевой воробьи.

Анна Мостовая обратила внимание на тревожную тенденцию: во многих странах мира численность домового воробья резко сократилась. В России пока нет точных данных о динамике популяции — для объективной оценки требуются результаты мониторинга за 10–15 лет. Специалист также дала рекомендации по поддержке птиц в холодное время года.

«Очевидно, что без человеческой заботы, любви, сочувствия, которое выражается в обоснованном влиянии на места обитания видов и организации подкормки воробьев, птицам не обойтись, — подчеркнула Мостовая. — Основа рациона для воробьев — это просо или пшено (то есть просо без оболочки). В холодное время воробьи охотнее едят нежареные несоленые семена подсолнечника, а в сильные морозы не откажутся даже от сала, как и многие другие виды птиц, слетающиеся зимой поближе к человеческому жилью».

Принять участие в переписи может любой желающий: достаточно наблюдать за птицами в своем дворе, парке или на природе и фиксировать встречи с воробьями. Собранные данные помогут ученым оценить состояние популяций и разработать меры по их сохранению.

