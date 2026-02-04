В России стартует Всероссийская перепись воробьев
Учет численности проводится дважды в год — в феврале и в августе
04 февраля 2026, 11:44, ИА Амител
С 7 по 15 февраля 2026 года в России состоится ежегодная Всероссийская перепись воробьев. Об этом РИА Новости сообщила Анна Мостовая — член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников.
Перепись проводится дважды в год: во вторые-третьи выходные февраля и августа. Февральский этап особенно удобен для учета, так как воробьи в это время активно чирикают, держатся на кустах и еще не приступили к размножению. В наблюдении участвуют два вида — домовый и полевой воробьи.
Анна Мостовая обратила внимание на тревожную тенденцию: во многих странах мира численность домового воробья резко сократилась. В России пока нет точных данных о динамике популяции — для объективной оценки требуются результаты мониторинга за 10–15 лет. Специалист также дала рекомендации по поддержке птиц в холодное время года.
«Очевидно, что без человеческой заботы, любви, сочувствия, которое выражается в обоснованном влиянии на места обитания видов и организации подкормки воробьев, птицам не обойтись, — подчеркнула Мостовая. — Основа рациона для воробьев — это просо или пшено (то есть просо без оболочки). В холодное время воробьи охотнее едят нежареные несоленые семена подсолнечника, а в сильные морозы не откажутся даже от сала, как и многие другие виды птиц, слетающиеся зимой поближе к человеческому жилью».
Принять участие в переписи может любой желающий: достаточно наблюдать за птицами в своем дворе, парке или на природе и фиксировать встречи с воробьями. Собранные данные помогут ученым оценить состояние популяций и разработать меры по их сохранению.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае отмечен рекорд по числу лебедей на зимовке. Такого количества птиц в регионе ранее не фиксировали.
11:45:41 04-02-2026
Обязать воробьев прилетать в пункты переписи и отмечаться, под подпись.
12:04:43 04-02-2026
Гость (11:45:41 04-02-2026) Обязать воробьев прилетать в пункты переписи и отмечаться, п... Создать реестр и чипировать!
12:26:05 04-02-2026
Гость (11:45:41 04-02-2026) Обязать воробьев прилетать в пункты переписи и отмечаться, п... Нафига прилетать лично? Есть же Госуслуги.
12:24:01 04-02-2026
Вроде бы не 1 апреля))) а комаров ещё не пробовали считать?
12:39:56 04-02-2026
Зато голубей плодится... И нет на них управы, всё вокруг обгадили.
12:54:10 04-02-2026
Мало их стааало, вворобьев-то. А снегирей в эту зиму вообще не видели.
17:37:30 04-02-2026
Гость (12:54:10 04-02-2026) Мало их стааало, вворобьев-то. А снегирей в эту зиму вообще ... Пару часов назад выходил во двор на перекур, чуть от их чириканья не оглох. Они, заразы маленькие, слетелись все на солнечную сторону дома и давай меж собой общаться)) Я про воробышков .
13:09:57 04-02-2026
Популяция голубя подавляет остальные виды птиц в городе. К тому же они переносчики всякой заразы. Хорошо было бы их численность сократить сначала.
13:33:25 04-02-2026
Гость (13:09:57 04-02-2026) Популяция голубя подавляет остальные виды птиц в городе. К т... Потравите голубей - вообще никаких птиц в городе не останется. Кормить надо всех , и детишки добрыми вырастут.
16:48:21 04-02-2026
Гость (13:33:25 04-02-2026) Потравите голубей - вообще никаких птиц в городе не останет... Да-да-да!!! Одна толстая девочка не кормила птиц, а обливала мальчиков бензином и поджигала!
18:01:14 04-02-2026
Гость (16:48:21 04-02-2026) Да-да-да!!! Одна толстая девочка не кормила птиц, а обливала...
Так злых же мальчиков обливала. Может она и птиц кормила
13:23:08 04-02-2026
Если на эту перепись выделяются средства, то готов осуществить её со скидкой 50%!!!
13:28:14 04-02-2026
В Москве уже нет воробьев, зато ворон полно
15:26:10 04-02-2026
А мух считать будут?
17:28:18 04-02-2026
это как в китаи в 60-е ско-ко на распил?
19:04:36 04-02-2026
С начала снежного покрова ежедневно сыплю семки в кормушку. Штук 20 собирается. И соседка в другую кормушку тоже сыплет. Запишите их))). Барнаул, район Потока.
09:10:30 05-02-2026
Все-таки это шутка. Чья-то неудачная, но шутка.