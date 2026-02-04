"Первая виолончель" России Александр Князев сыграет шедевры Чайковского на сцене Барнаула

Музыкант играет на виолончели работы Карло Бергонци из Государственной коллекции уникальных инструментов

Концерт в филармонии / Фото: афиша Государственной филармонии Алтайского края

26 февраля в 18:30 состоится знаковый концерт, открывающий серию программ к 70‑летию симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края.

Зрителей ждет выступление с участием народного артиста РФ, всемирно известного виолончелиста Александра Князева. За дирижерским пультом — Дмитрий Лузин, сообщает филармония Барнаула.

В программе вечера — шедевры камерно‑оркестровой музыки: А. Дворжак "Концерт для виолончели с оркестром", П. И. Чайковский "Вариации на тему рококо", П. И. Чайковский "Симфоническая фантазия "Франческа да Римини" по мотивам "Божественной комедии" Данте".

Напомним, Александр Князев — "первая виолончель" России, лауреат престижных конкурсов, в том числе имени П. И. Чайковского в Москве, UNISA в ЮАР, имени Гаспара Кассадо во Флоренции.

Он окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по классу виолончели и Нижегородскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки по классу органа, а с 2015 года выступает и как пианист.

Князев играет на виолончели работы Карло Бергонци из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов. Его гастрольная карта охватывает ведущие коллективы мира: от Королевского филармонического оркестра (Лондон) до Токийского симфонического, от Венского симфонического до Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова.

Среди партнеров по сцене — Курт Мазур, Евгений Светланов, Мстислав Ростропович, Юрий Темирканов, а также звезды камерной музыки: Виктор Третьяков, Вадим Репин, Денис Мацуев, Борис Березовский и многие другие.

Помимо концертной деятельности, Александр Князев преподает в Московской консерватории, проводит мастер‑классы по всему миру и участвует в работе жюри крупных музыкальных состязаний, в том числе конкурсов имени П. И. Чайковского.

«Потрясающий концерт! Настоящее откровение! Огромная благодарность! Bravissimo!» — написала Светлана на странице Александра Князева во "ВКонтакте".

«Какие прекрасные концерты, один за другим! Желаю вам просвещенных слушателей и оглушительных оваций», — высказался другой почитатель таланта музыканта, Ника.

Важно отметить, что симфонический оркестр ГФАК — крупнейший профессиональный музыкальный коллектив Алтая. Основанный в феврале 1956 года, он на протяжении десятилетий пропагандирует классику, открывает сочинения современных авторов и участвует в культурных проектах российского масштаба.

Концерт пройдет в рамках проекта "Звезды Всероссийской виолончельной академии". Это событие станет первым аккордом в юбилейной программе, посвященной 70‑летию оркестра.

