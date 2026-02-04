Какое упаковочное оборудование выбрать для производства и логистики?

Разбираем решения OMS Systems — от стреппинг-машин до термоусадочных линий

При выборе упаковочного оборудования важно сразу определить задачи и сферу применения — логистика или производство. Затем стоит оценить ключевые параметры: производительность, тип используемых материалов и удобство управления. Рассказываем о технике OMS Systems*, которая подойдет предприятиям.

Горизонтальная стреппинг-машина OMS 06CL

В Сибири и на Дальнем Востоке много предприятий деревообработки, где важно быстро подготовить пиломатериалы к перевозке. Для этого подходит автоматическая горизонтальная стреппинг-машина OMS 06CL — ее используют и для упаковки других видов грузов.

Оборудование собрано на прочной стальной раме и работает с полиэстеровой и полипропиленовой лентой. Конструкция допускает установку разных обвязочных головок, что делает модель более универсальной.

Автоматический паллетоупаковщик OMS AVR900

В восточных регионах страны распространен выпуск строительных материалов, для их подготовки к отправке используют паллетоупаковщики — например, модель OMS AVR900 с системой "Вращающееся кольцо". Оборудование быстро обматывает паллеты стретч-пленкой и выполняет операции точно, расход материала экономный.

Модель выпускают в разных версиях — с верхним прессом или без него, а также с устройством подачи укрывного листа либо без этой опции.

Комбинированная стреппинг-машина OMS AVFP2

OMS AVFP2 — оборудование для обвязки ящиков на паллетах. Модель работает с одной или двумя обвязочными головками и фиксирует груз одной либо двумя лентами.

Конструкция выполнена на прочной стальной раме и подходит для работы в составе конвейерных линий. Верхний пресс регулируется — усилие прижима составляет от 0 до 2000 кг.

Автоматическая термоусадочная машина OMS АТ53

Модель предназначена для упаковки продукции в рукавную термоусадочную пленку. OMS АТ53 оснастили горелками, которые могут работать на метане или пропане.

Оборудование самостоятельно:

измеряет высоту груза;

подготавливает мешок;

надевает мешок на груз;

откачивает воздух между грузом и пакетом;

выполняет термоусадку.

Предприятия могут подобрать упаковочное оборудование под производственные задачи, масштаб процессов и запланированный бюджет.

