Ожоги второй и третьей степени. В Красноярске школьница подожгла одноклассников
Как утверждают учащиеся образовательного учреждения, нападавшую регулярно дразнили из-за лишнего веса
04 февраля 2026, 16:14, ИА Амител
В Красноярске в школе № 153 произошел серьезный инцидент, в результате которого пострадали ученики. По имеющейся информации, восьмиклассница подожгла одноклассников прямо во время учебного дня. У одного из пострадавших зафиксированы тяжелые ожоги, его одежда полностью сгорела.
Как сообщает Shot, школьница ворвалась на занятия с молотком и в ходе нападения подожгла сразу трех учеников. По предварительным данным, у пострадавших диагностированы ожоги второй и третьей степени — повреждены спина, лицо и ноги. Одну из девочек госпитализировали.
Нападавшую задержали, на месте происшествия работают экстренные и специальные службы. По уточненной информации, в результате пожара пострадали как минимум три ученика.
Издание отмечает, что при задержании школьница причинила вред самой себе, после чего ее также доставили в больницу. Сообщается, что угрозы ее жизни нет.
Одноклассники рассказали, что незадолго до происшествия девочка проводила в школьном чате опрос "Кого бы из учителей хотелось устранить?". Кроме того, по их словам, перед тем как устроить пожар, школьница ударила одного из подростков по голове молотком.
Также, как утверждают ученики образовательного учреждения, нападавшую регулярно дразнили из-за лишнего веса. По словам ее подруги, девочка тяжело переживала из-за насмешек, часто сталкивалась с оскорблениями и испытывала трудности в общении с одноклассниками. В свою очередь, другие школьники считали ее нелюдимой и отмечали необычный стиль одежды.
Все обстоятельства произошедшего и мотивы подростка устанавливаются правоохранительными органами.
16:24:41 04-02-2026
Я плохой человек!
Я не сам так решил
Мне так люди сказали
Я плохой человек
Я не раз слышал
Мне это в спину кричали
Я плохой человек
Ведь хорошие в этом вас убеждали
Я плохой человек
Ведь хорошие они не бывают не правы
Я плохой человек
Так решила толпа
С массой сложно поспорить
Я плохой человек
Чем решить за себя
Проще травлю устроить
Я плохой человек
Соглашусь,молодцы....
Вы попали словами
Я плохой человек
Не забудьте что вы меня создали сами
16:45:00 04-02-2026
Доигрались в демократию с дитачками? Каждый день что-то происходит! Может доморощенным психологиням пора мозги вправить? И яжмамашкам, которые всё своим отпрыскам позволяют?
16:56:02 04-02-2026
Гость (16:45:00 04-02-2026) Доигрались в демократию с дитачками? Каждый день что-то прои... Правильно! Отношение к людям прививают детям родители.
17:17:52 04-02-2026
Гость (16:45:00 04-02-2026) Доигрались в демократию с дитачками? Каждый день что-то прои... При чем здесь демократия? Ребенка травили, все это видели и... ничего. Учителям так удобнее же.
18:51:06 04-02-2026
Гость (17:17:52 04-02-2026) При чем здесь демократия? Ребенка травили, все это видели и.... Угу,удобно,если учителя ввели в статус мебели,так что он может сделать,он даже голос повысить не может,это нарушает хрупкую психику онижедеточки,дайте им какие то права и защитите от беспредела и только после этого что то требуйте
17:50:02 04-02-2026
Гость (16:45:00 04-02-2026) Доигрались в демократию с дитачками? Каждый день что-то прои...
Вы забыли выпить таблетки?
При чем тут "психологини" и прочие? Травля всегда была в школах, что сейчас, что 50 лет назад. И порой жертвы потом жестоко мстили своим обидчикам. Бензин конечно что-то нестандартное, обычно били или резали тогда
17:10:24 04-02-2026
Права личности нужно соблюдать.
18:44:23 04-02-2026
У меня была одноклассница с избыточным весом. Никто над ней не издевался в школе. В 49 лет умерла во время липосакции жира.