Ожоги второй и третьей степени. В Красноярске школьница подожгла одноклассников

Как утверждают учащиеся образовательного учреждения, нападавшую регулярно дразнили из-за лишнего веса

04 февраля 2026, 16:14, ИА Амител

Напавшая девочка и пострадавший подросток / Фото: Shot

В Красноярске в школе № 153 произошел серьезный инцидент, в результате которого пострадали ученики. По имеющейся информации, восьмиклассница подожгла одноклассников прямо во время учебного дня. У одного из пострадавших зафиксированы тяжелые ожоги, его одежда полностью сгорела.

Как сообщает Shot, школьница ворвалась на занятия с молотком и в ходе нападения подожгла сразу трех учеников. По предварительным данным, у пострадавших диагностированы ожоги второй и третьей степени — повреждены спина, лицо и ноги. Одну из девочек госпитализировали.

Нападавшую задержали, на месте происшествия работают экстренные и специальные службы. По уточненной информации, в результате пожара пострадали как минимум три ученика.

Издание отмечает, что при задержании школьница причинила вред самой себе, после чего ее также доставили в больницу. Сообщается, что угрозы ее жизни нет.

Одноклассники рассказали, что незадолго до происшествия девочка проводила в школьном чате опрос "Кого бы из учителей хотелось устранить?". Кроме того, по их словам, перед тем как устроить пожар, школьница ударила одного из подростков по голове молотком.

Также, как утверждают ученики образовательного учреждения, нападавшую регулярно дразнили из-за лишнего веса. По словам ее подруги, девочка тяжело переживала из-за насмешек, часто сталкивалась с оскорблениями и испытывала трудности в общении с одноклассниками. В свою очередь, другие школьники считали ее нелюдимой и отмечали необычный стиль одежды.

Все обстоятельства произошедшего и мотивы подростка устанавливаются правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что девятиклассник пришел с оружием в школу в Уфе и открыл стрельбу. Он специально выбрал день, когда в учебных заведениях должны были провести учебную тревогу.

По факту происшествия республиканское СУСК возбудило уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности. Сейчас ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины, побудившие школьника к противоправным действиям.