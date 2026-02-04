В Рубцовском районе водитель насмерть задавил девушку-пешехода
Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте, что и привело к трагедии
04 февраля 2026, 17:47, ИА Амител
Смертельное ДТП произошло сегодня ранним утром в Рубцовском районе — на 318‑м километре автодороги А‑322 Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном.
По данным Госавтоинспекции, авария случилась в 6 часов 15 минут: автомобиль "Мазда СХ‑5" сбил пешехода. Сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место для установления всех обстоятельств происшествия.
Предварительная картина такова: 43-летний водитель двигался на автомобиле со стороны города Горняк в направлении Рубцовска. В этот момент 26‑летняя горожанка пересекала проезжую часть в неположенном месте, что и привело к наезду. К несчастью, пешеход скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в разбитой Toyota на Коммунальном мосту в Бийске обнаружили почти полкило конопли. В ДТП пострадал водитель иномарки, в отношении которого возбудили уголовное дело после нахождения наркотических веществ.
20:03:46 04-02-2026
Надо учитывать,, если этот автомобиль превышал скорость, тогда неосторожное автоубийство. Может переходила дорогу когда никого не было. Автомобиль белого цвета, на снегу не видно, без фар на огромной скорости, например.
22:31:02 04-02-2026
Гость (20:03:46 04-02-2026) Надо учитывать,, если этот автомобиль превышал скорость, тог... А на скорости 90 км он перед внезапно вышедшим пешеходом в секунду в кол встанет, по-вашему?