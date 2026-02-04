В Рубцовском районе водитель насмерть задавил девушку-пешехода

Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте, что и привело к трагедии

04 февраля 2026, 17:47, ИА Амител

Место ДТП / Фото: телеграм-канал "Мой Алтай" / @this_is_Barnaul

Смертельное ДТП произошло сегодня ранним утром в Рубцовском районе — на 318‑м километре автодороги А‑322 Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в 6 часов 15 минут: автомобиль "Мазда СХ‑5" сбил пешехода. Сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место для установления всех обстоятельств происшествия.

Предварительная картина такова: 43-летний водитель двигался на автомобиле со стороны города Горняк в направлении Рубцовска. В этот момент 26‑летняя горожанка пересекала проезжую часть в неположенном месте, что и привело к наезду. К несчастью, пешеход скончалась на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

