НОВОСТИПроисшествия

В разбитой Toyota на Коммунальном мосту в Бийске обнаружили почти полкило конопли

В ДТП пострадал водитель иномарки, в отношении которого возбудили уголовное дело после нахождения наркотических веществ

04 февраля 2026, 16:52, ИА Амител

Место ДТП / МУ МВД России "Бийское" / @policebiysk
Место ДТП / МУ МВД России "Бийское" / @policebiysk

В Бийске расследование серьезного дорожно‑транспортного происшествия обернулось неожиданным поворотом, говорится в телеграм-канале МУ МВД России "Бийское".

В автомобиле, участвовавшем в аварии на Коммунальном мосту, сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупную партию наркотического вещества. 

Напомним, что 2 февраля произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Camry Gracia и грузовой "Газели". В результате ДТП водитель иномарки, мужчина 1998 года рождения, получил травмы и был экстренно госпитализирован. 

В ходе последующих следственных мероприятий в салоне поврежденной Toyota правоохранители нашли пакет с коноплей общей массой 631 грамм. 

По данному факту территориальное управление МВД России "Бийское" возбудило уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление или переработку наркотических средств в крупном размере.

Предварительные данные указывают на то, что виновником аварии стал именно водитель Toyota. Двигаясь по маршруту от улицы Краснооктябрьской в сторону улицы Советской, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с "Газелью". 


 

ДТП Происшествия борьба с наркотиками

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

17:15:46 04-02-2026

Создаётся впечатление, что на дорогах одни наркоманы и алкоголики. Невероятно и очевидно судя по СМИ.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:43 04-02-2026

Вот повезло!
А что искали?

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров