В Барнауле кондуктор порвала пассажиру сдачу и обматерила

Мужчина позвонил диспетчеру, там пообещали передать всю информацию начальнику

04 февраля 2026, 10:45, ИА Амител

В Барнауле кондуктор порвала пассажиру сдачу / Фото: "Подслушано Барнаул"

В Барнауле в автобусе № 20 кондуктор оскорбила пассажира и порвала сдачу из-за надорванной купюры, которой он расплатился за проезд, сообщает "Подслушано Барнаул".

«Подошла кондуктор, дал ей 50 рублей за проезд. Оказалось, что купюра была чуть-чуть надорвана, я этого даже не заметил. Кондуктор взяла купюру со словами "это че такое". Началась перепалка», — рассказал мужчина.

Мужчина сказал, что купюра чуть надорвана и никакие знаки на ней не повреждены. В ответ кондуктор демонстративно порвала сдачу в виде купюры 10 рублей и обматерила.

«Позвонил диспетчеру, на что мне ответили, что передадут всю информацию начальнику», — отметил барнаулец.

