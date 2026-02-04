В Барнауле кондуктор порвала пассажиру сдачу и обматерила
Мужчина позвонил диспетчеру, там пообещали передать всю информацию начальнику
04 февраля 2026, 10:45, ИА Амител
В Барнауле в автобусе № 20 кондуктор оскорбила пассажира и порвала сдачу из-за надорванной купюры, которой он расплатился за проезд, сообщает "Подслушано Барнаул".
«Подошла кондуктор, дал ей 50 рублей за проезд. Оказалось, что купюра была чуть-чуть надорвана, я этого даже не заметил. Кондуктор взяла купюру со словами "это че такое". Началась перепалка», — рассказал мужчина.
Мужчина сказал, что купюра чуть надорвана и никакие знаки на ней не повреждены. В ответ кондуктор демонстративно порвала сдачу в виде купюры 10 рублей и обматерила.
«Позвонил диспетчеру, на что мне ответили, что передадут всю информацию начальнику», — отметил барнаулец.
Ранее в Бийске пассажиры автобуса написали заявление на курящего кондуктора. По их словам, весь салон был пропитан табачным дымом.
Молодец, ибо нефиг.
11:06:29 04-02-2026
Гость (10:48:31 04-02-2026) Молодец, ибо нефиг.... Кто молодец? А кто чудище?
11:13:46 04-02-2026
ну видимо ей работать надоело а без отработки не отпускали, а так верное решение))))
11:18:27 04-02-2026
ну это нормальное обслуживание за 40 рублей
если бы например билет стоил 20 рублей он еще бы и по голове сумкой получил
а если бы билет стоил 100 рублей то извините пожалуста бы говорили
эт жизнь!
11:53:12 04-02-2026
Гость (11:18:27 04-02-2026) ну это нормальное обслуживание за 40 рублейесли бы напри... Сам-то веришь в это?
17:34:13 04-02-2026
Гость (11:53:12 04-02-2026) Сам-то веришь в это?... Если бы стоило 1000 р- то тебя бы наверное целовала бы кондуктор в зубы- а ты бы ходил пешком. а как быть пенсионерам которым уже несколько лет уменьшают пенсию по ложной инфляции
11:25:17 04-02-2026
Верните 19 маршрут и 20 будет ездить намного свободнее
11:49:52 04-02-2026
В ухо! Хлесь!
12:28:24 04-02-2026
Ей что, эту купюру надо будет на лоб лепить? Или на стол ставить?
13:38:50 04-02-2026
В России нет больше города, где такие проблемы с общественным транспортом, автобусы не ходят по расписанию, пассажиров регулярно унижают, детей систематически высаживают, не забывая поднимать плату за проезд. Комитет по дорожному хозяйству, администрация города на ситуацию не влияют, контролирующие органы мер не принимают. Вспомните, когда с транспортом было все в порядке у нас
15:11:36 04-02-2026
За умышленную порчу дензнаков можно к ответственности привлечь, и кондуктора и организацию. Может в свете современных трендов и дискредитацию чего-нибудь навесить, с реальным сроком.
17:35:24 04-02-2026
Гость (15:11:36 04-02-2026) За умышленную порчу дензнаков можно к ответственности привле... тока не в россии- может в москве