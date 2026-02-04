НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле кондуктор порвала пассажиру сдачу и обматерила

Мужчина позвонил диспетчеру, там пообещали передать всю информацию начальнику

04 февраля 2026, 10:45, ИА Амител

В Барнауле кондуктор порвала пассажиру сдачу / Фото: "Подслушано Барнаул"

В Барнауле в автобусе № 20 кондуктор оскорбила пассажира и порвала сдачу из-за надорванной купюры, которой он расплатился за проезд, сообщает "Подслушано Барнаул".

«Подошла кондуктор, дал ей 50 рублей за проезд. Оказалось, что купюра была чуть-чуть надорвана, я этого даже не заметил. Кондуктор взяла купюру со словами "это че такое". Началась перепалка», — рассказал мужчина.

Мужчина сказал, что купюра чуть надорвана и никакие знаки на ней не повреждены. В ответ кондуктор демонстративно порвала сдачу в виде купюры 10 рублей и обматерила.

«Позвонил диспетчеру, на что мне ответили, что передадут всю информацию начальнику», — отметил барнаулец.

Ранее в Бийске пассажиры автобуса написали заявление на курящего кондуктора. По их словам, весь салон был пропитан табачным дымом.

Кондуктор / Фото: t.me/solundar04

Кондуктор с надписью на футболке "Привет, уроды" возмутила жителей Алтая

Впрочем, как отметили некоторые, дресс-кода для кондукторов нет
НОВОСТИОбщество
Барнаул забавные истории общественный транспорт

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

10:48:31 04-02-2026

Молодец, ибо нефиг.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:29 04-02-2026

Гость (10:48:31 04-02-2026) Молодец, ибо нефиг.... Кто молодец? А кто чудище?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:46 04-02-2026

ну видимо ей работать надоело а без отработки не отпускали, а так верное решение))))

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:27 04-02-2026

ну это нормальное обслуживание за 40 рублей
если бы например билет стоил 20 рублей он еще бы и по голове сумкой получил
а если бы билет стоил 100 рублей то извините пожалуста бы говорили
эт жизнь!

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:12 04-02-2026

Гость (11:18:27 04-02-2026) ну это нормальное обслуживание за 40 рублейесли бы напри... Сам-то веришь в это?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:34:13 04-02-2026

Гость (11:53:12 04-02-2026) Сам-то веришь в это?... Если бы стоило 1000 р- то тебя бы наверное целовала бы кондуктор в зубы- а ты бы ходил пешком. а как быть пенсионерам которым уже несколько лет уменьшают пенсию по ложной инфляции

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:17 04-02-2026

Верните 19 маршрут и 20 будет ездить намного свободнее

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:52 04-02-2026

В ухо! Хлесь!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

12:28:24 04-02-2026

Ей что, эту купюру надо будет на лоб лепить? Или на стол ставить?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:38:50 04-02-2026

В России нет больше города, где такие проблемы с общественным транспортом, автобусы не ходят по расписанию, пассажиров регулярно унижают, детей систематически высаживают, не забывая поднимать плату за проезд. Комитет по дорожному хозяйству, администрация города на ситуацию не влияют, контролирующие органы мер не принимают. Вспомните, когда с транспортом было все в порядке у нас

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:36 04-02-2026

За умышленную порчу дензнаков можно к ответственности привлечь, и кондуктора и организацию. Может в свете современных трендов и дискредитацию чего-нибудь навесить, с реальным сроком.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:24 04-02-2026

Гость (15:11:36 04-02-2026) За умышленную порчу дензнаков можно к ответственности привле... тока не в россии- может в москве

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров