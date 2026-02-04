"МегаФон" увеличил долю сим-карт с российской операционной системой до 50%

Оператор проводит всестороннюю проверку таких решений в собственной лаборатории, гарантируя их качество и совместимость

04 февраля 2026, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFJM7g8Y

Сим-карта / Фото: ПАО "МегаФон"

"МегаФон" стал активнее использовать сим-карты с российским программным обеспечением — сегодня их доля превысила 50% от общего объема закупок. Проверку и валидацию таких решений оператор проводит в собственной лаборатории, где устройства тестируют по ключевым техническим параметрам.

Всестороння проверка

Сим-карты с российским ПО по характеристикам сопоставимы с зарубежными аналогами — как по уровню защиты данных, так и по удобству использования. При этом отечественные разработки полностью совместимы с действующей телеком-инфраструктурой оператора и системами идентификации абонентов.

Во время испытаний специалисты оценивают десять основных критериев, среди них корректность регистрации в сети, соответствие международным стандартам и стабильность работы в сетях 2G, 3G, 4G* и VoLTE*.

Дополнительно проверяют работу специальных апплетов — микропрограмм, которые обеспечивают дополнительные сервисы. Тесты проходят на разных устройствах — от смартфонов до планшетов, роутеров и умных часов.

Полный цикл проверки сим-карт занимает менее полугода — это один из самых быстрых процессов подготовки продукта к коммерческому использованию. За это время поставщик получает технические требования, проходит промежуточные проверки и дорабатывает решения с учетом замечаний. Параметры профиля регулярно обновляют с учетом задач бизнеса и изменений законодательства.

Лаборатория и инфраструктура

В лаборатории оператора также тестируют абонентское оборудование. Один смартфон проходит около 250 испытаний за несколько дней. Специалисты проверяют качество связи, передачу данных, работу Wi-Fi*, Bluetooth*, VoLTE*, VoWiFi* и поддержку eSIM*. В продажу попадают только устройства, которые соответствуют требованиям компании.

Центр исследований и тестирования оборудования "МегаФона" работает с 2008 года в Санкт-Петербурге. Ежегодно специалисты проверяют около 150 моделей техники. В лаборатории оборудованы экранированные помещения, защищенные от внешнего электромагнитного воздействия, а инфраструктура включает собственные базовые станции и ядро сети с поддержкой 2G/3G/4G.

*2G ("2Джи"); VoLTE ("ВоЭлТиИ"); Wi-Fi ("Вай-Фай"); Bluetooth ("Блютус"); VoWiFi ("ВоВайФай"); eSIM ("иСим")

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

Реклама