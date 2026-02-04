Также в списке фигурирует АлтГУ

04 февраля 2026, 13:41, ИА Амител

Мария Бутина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В архивах, связанных с делом Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми и сексуальной эксплуатации, altapress.ru обнаружил информацию, касающуюся Марии Бутиной, Барнаула и Алтайского государственного университета.

Среди обнародованных материалов фигурирует имя Марии Бутиной, родом из Барнаула, ныне являющейся депутатом Государственной Думы VIII созыва, представляющей Кировскую область.

Упоминание общественного деятеля и политика встречается в файле Эпштейна, озаглавленном "Еще одна женщина обвинила миллиардера-педофила в совращении ее и младшей сестры". Документ содержит фотографию Бутиной с надписью: "Я миротворец, а не шпион".

В самом документе описывается история двух сестер, одна из которых, будучи пятнадцатилетней, была принуждена к сексуальным отношениям с Эпштейном и принцем Эндрю.

При этом какая связь существует между Бутиной и упомянутыми в деле лицами, остается неясным.

Ее фамилия также несколько раз всплывает в других файлах, где приводятся цитаты из интервью RT с уроженкой Барнаула.

Кроме того, в вызвавших широкий общественный резонанс документах Эпштейна упоминается доктор Гейл Гудман, выступавшая в качестве одного из ключевых экспертов защиты. Она была привлечена для того, чтобы поставить под вопрос показания потерпевших.

Доктор Гудман неоднократно посещала Барнаул по приглашению администрации Алтайского государственного университета, где выступала с докладами о точности долгосрочной памяти у жертв насилия, психопатологии и научных исследованиях детей-свидетелей.

Ранее amic.ru рассказал о некоторых интригах вокруг скандальных документов, грозящих взорвать не только американское общество, но и стать поводом для военного конфликта, а также связи этих материалов с Россией.