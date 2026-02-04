НОВОСТИПолитика

Фото Марии Бутиной и упоминание Барнаула нашли в файлах Эпштейна

Также в списке фигурирует АлтГУ

04 февраля 2026, 13:41, ИА Амител

Мария Бутина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Мария Бутина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В архивах, связанных с делом Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми и сексуальной эксплуатации, altapress.ru обнаружил информацию, касающуюся Марии Бутиной, Барнаула и Алтайского государственного университета.

Среди обнародованных материалов фигурирует имя Марии Бутиной, родом из Барнаула, ныне являющейся депутатом Государственной Думы VIII созыва, представляющей Кировскую область.

Упоминание общественного деятеля и политика встречается в файле Эпштейна, озаглавленном "Еще одна женщина обвинила миллиардера-педофила в совращении ее и младшей сестры". Документ содержит фотографию Бутиной с надписью: "Я миротворец, а не шпион".

В самом документе описывается история двух сестер, одна из которых, будучи пятнадцатилетней, была принуждена к сексуальным отношениям с Эпштейном и принцем Эндрю.

При этом какая связь существует между Бутиной и упомянутыми в деле лицами, остается неясным.

Ее фамилия также несколько раз всплывает в других файлах, где приводятся цитаты из интервью RT с уроженкой Барнаула.

Кроме того, в вызвавших широкий общественный резонанс документах Эпштейна упоминается доктор Гейл Гудман, выступавшая в качестве одного из ключевых экспертов защиты. Она была привлечена для того, чтобы поставить под вопрос показания потерпевших.

Доктор Гудман неоднократно посещала Барнаул по приглашению администрации Алтайского государственного университета, где выступала с докладами о точности долгосрочной памяти у жертв насилия, психопатологии и научных исследованиях детей-свидетелей.

Ранее amic.ru рассказал о некоторых интригах вокруг скандальных документов, грозящих взорвать не только американское общество, но и стать поводом для военного конфликта, а также связи этих материалов с Россией.

Джеффри Эпштейн / Фото: bloomberg.com

Джеффри Эпштейн считал, что Макрону могут нравиться пощечины

В документах по делу обвиненного в секс-торговле финансиста указано, что он обсуждал политическую ситуацию с неизвестным собеседником
Шинник

14:15:19 04-02-2026

интересно, а почему Бутина не стала депутатом в Алтайском крае ?

Гость

14:32:01 04-02-2026

Шинник (14:15:19 04-02-2026) интересно, а почему Бутина не стала депутатом в Алтайском кр... Нарисовать то любой результат можно, только от любой публикации попахивать будет.

Гость

14:32:39 04-02-2026

Вот истинное лицо депутата от Единой России, таким и должен быть настоящий патриот.

Гость

14:37:05 04-02-2026

А старый бутинский американский сенатор и не знал

Гость

17:57:20 04-02-2026

Гость (14:37:05 04-02-2026) А старый американский сенатор и не знал...
Зачем знать, если можно попробовать???

Гость

19:47:49 04-02-2026

Так что? Теперь в американском захолустье Тьмутаракене знают о Великом городе Барнауле?

Гость

22:40:28 04-02-2026

Что за файлы такие волшебные, про всех там есть! А про меня есть что-нибудь?

