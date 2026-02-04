В России могут начать изымать животных у жестоких хозяев

Следить за этим будут специальные общественные группы

04 февраля 2026, 17:30, ИА Амител

Бродячие животные / Фото: amic.ru

Кабинет министров России дал зеленый свет законопроекту, предусматривающему изъятие питомцев у хозяев, уличенных в жестоком обращении с ними. С инициативой выступили депутаты Государственной Думы. Однако, как сообщает ТАСС, документ нуждается в доработке — необходимо внести соответствующие изменения в Уголовный и Административный кодексы.

В мае прошлого года группа парламентариев предложила внести поправки в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными", создав специальную службу, действующую через систему экстренных вызовов 112, для оперативного реагирования на сообщения о животных, представляющих опасность, и факты насилия в отношении домашних любимцев. В случае доказанной вины владельца животное будет направлено в приют.