В России могут начать изымать животных у жестоких хозяев

Следить за этим будут специальные общественные группы

04 февраля 2026, 17:30, ИА Амител

Бродячие животные / Фото: amic.ru

Кабинет министров России дал зеленый свет законопроекту, предусматривающему изъятие питомцев у хозяев, уличенных в жестоком обращении с ними. С инициативой выступили депутаты Государственной Думы. Однако, как сообщает ТАСС, документ нуждается в доработке — необходимо внести соответствующие изменения в Уголовный и Административный кодексы.  

В мае прошлого года группа парламентариев предложила внести поправки в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными", создав специальную службу, действующую через систему экстренных вызовов 112, для оперативного реагирования на сообщения о животных, представляющих опасность, и факты насилия в отношении домашних любимцев. В случае доказанной вины владельца животное будет направлено в приют.

Кошатницу, державшую в квартире 60 животных, заставили избавиться от большинства питомцев

Ранее женщина обещала соседям, что не остановится, пока не разведет 300 кошек
Комментарии

Гость

17:49:14 04-02-2026

В случае доказанной вины владельца животное будет направлено в приют.-------- и все? А животное по имени хозяин? Весь в белом останется?!

Гость

18:19:11 04-02-2026

А свиней, баранов, коров резать можно? Это тоже жестокие хозяева?

Гость

19:20:44 04-02-2026

Гость (18:19:11 04-02-2026) А свиней, баранов, коров резать можно? Это тоже жестокие хоз...-------- ни один нормальный! человек! не сможет кормить животное несколько лет, разговаривать с ним, а потом его спокойно убить и сожрать!

Гость

08:51:58 05-02-2026

Гость (19:20:44 04-02-2026) ...
То есть все человечество с начала скотоводства ненормально?

Гость

19:47:01 04-02-2026

Едва ли станет "слаще" животным в "приютах", бог весть за чей счёт и "гуманистами" ли "финансируемых"! Скорее всего, конечная цель законопроекта сведётся к очередной порции штрафов, которым после его "доработки" подвергнутся "живодёры"...

Гость

19:51:18 04-02-2026

В приюте стерилизуют ,чипируют и согласно закона вернут туда откуда взяли

