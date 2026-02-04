НОВОСТИОбщество

Впервые в истории на Кубе зафиксировали температуру ноль градусов

Ранее резко похолодало и в других привычно теплых странах

04 февраля 2026, 14:05, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Отдых на море / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

На Кубе впервые за всю историю наблюдений зафиксирована околонулевая температура. По данным Национального метеорологического института, этот беспрецедентный минимум был зарегистрирован на западе страны. В то же время в западных и центральных областях Кубы термометры показали от 1,5 до 5 градусов выше нуля.

Стоит отметить, что аномальные холода ранее фиксировались и в других регионах мира с обычно теплым климатом. К примеру, в декабре в Саудовской Аравии впервые за долгое время выпал снег. Это явление было вызвано резким снижением температуры, сильными дождями и штормовыми предупреждениями.

Снег в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Морозы или снег? Какой будет погода на Алтае в феврале

Средняя температура месяца составит около -10 градусов
НОВОСТИАлтай

Погода

Комментарии 2

Avatar Picture
Бху-га-га!

14:48:37 04-02-2026

Не иначе, на Кубе появился первый термометр!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:15 04-02-2026

Вот так все жители Кубы разом узнали как русские называют полярную лисичку.

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров