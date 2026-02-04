Впервые в истории на Кубе зафиксировали температуру ноль градусов
Ранее резко похолодало и в других привычно теплых странах
04 февраля 2026, 14:05, ИА Амител
Отдых на море / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
На Кубе впервые за всю историю наблюдений зафиксирована околонулевая температура. По данным Национального метеорологического института, этот беспрецедентный минимум был зарегистрирован на западе страны. В то же время в западных и центральных областях Кубы термометры показали от 1,5 до 5 градусов выше нуля.
Стоит отметить, что аномальные холода ранее фиксировались и в других регионах мира с обычно теплым климатом. К примеру, в декабре в Саудовской Аравии впервые за долгое время выпал снег. Это явление было вызвано резким снижением температуры, сильными дождями и штормовыми предупреждениями.
14:48:37 04-02-2026
Не иначе, на Кубе появился первый термометр!
15:23:15 04-02-2026
Вот так все жители Кубы разом узнали как русские называют полярную лисичку.