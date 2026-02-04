НОВОСТИОбщество

Почти половина стоматологий в России работают нелегально

Больше всего нарушений у клиник в Москве и Петербурге

04 февраля 2026, 15:35, ИА Амител

Примерно 45% российских стоматологических кабинетов работают без необходимых разрешений или не зарегистрированы в Федеральной системе мониторинга движения лекарств и Государственной информационной системе контроля за оборотом товаров сообщают "Известия" со ссылкой на аналитику "Общественной потребительской инициативы".

В отчете особо отмечается, что в 2025 году оборот рынка стоматологических услуг в России превысил 800 миллиардов рублей и продолжает увеличиваться. Подчеркивается, что большая часть этого оборота приходится на теневой сектор, что серьезно угрожает здоровью граждан, приводит к финансовым убыткам для государства и создает нечестную конкуренцию для законных участников рынка.

Аналитики отмечают значительную разницу в количестве выявленных нарушений между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Среди ИП процент нарушений составил 56%, в то время как среди юридических лиц этот показатель достиг 11,5%.

В исследовании указывается, что наибольшее число нарушений зафиксировано в Санкт-Петербурге (80%), Москве (78,5%), Свердловской области (72%), Челябинской области (67,2%) и ряде других регионов России.

Здоровье Мошенники

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

15:38:23 04-02-2026

Да сволота

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

15:40:58 04-02-2026

оказывается надо было бороться с нелегальными стоматологами а не мигрантами ...

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:12:14 04-02-2026

Из-за них люди стали покупать уницем на вб

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:51:00 04-02-2026

Гость (17:12:14 04-02-2026) Из-за них люди стали покупать уницем на вб... так народ научится самостоятельно делать вставные зубы. В зависимости от способностей и эстетических предпочтений, кто-то может сформовать красивые вампирские клыки или много-много мелких акульих)))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:52:34 04-02-2026

9000 рублей за пломбу просят. Совсем охренели.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:23:43 04-02-2026

Если будут работать легально цена будет значительно выше.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:19:18 05-02-2026

обеззубело население, что и говорить...
по районам в стоматологии вообще беспредел
контролирующие органы молчат в тряпочку, они ж работают по заявлениям, а сами проявить инициативу - проверить цены на стомат. услуги не хотят.

  4 Нравится
Ответить
