Почти половина стоматологий в России работают нелегально

Больше всего нарушений у клиник в Москве и Петербурге

04 февраля 2026, 15:35, ИА Амител

Стоматолог / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Примерно 45% российских стоматологических кабинетов работают без необходимых разрешений или не зарегистрированы в Федеральной системе мониторинга движения лекарств и Государственной информационной системе контроля за оборотом товаров сообщают "Известия" со ссылкой на аналитику "Общественной потребительской инициативы".

В отчете особо отмечается, что в 2025 году оборот рынка стоматологических услуг в России превысил 800 миллиардов рублей и продолжает увеличиваться. Подчеркивается, что большая часть этого оборота приходится на теневой сектор, что серьезно угрожает здоровью граждан, приводит к финансовым убыткам для государства и создает нечестную конкуренцию для законных участников рынка.

Аналитики отмечают значительную разницу в количестве выявленных нарушений между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Среди ИП процент нарушений составил 56%, в то время как среди юридических лиц этот показатель достиг 11,5%.

В исследовании указывается, что наибольшее число нарушений зафиксировано в Санкт-Петербурге (80%), Москве (78,5%), Свердловской области (72%), Челябинской области (67,2%) и ряде других регионов России.