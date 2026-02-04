Барнаульская сеть кинотеатров "Формула" заплатит штраф за музыку из голливудских фильмов
Авторское общество отсудило у предпринимателя компенсацию за показ саундтреков к блокбастерам без лицензионных отчислений
Арбитражный суд удовлетворил иск Российского авторского общества к владельцу сети барнаульских кинотеатров "Формула" Дмитрию Безрукову. Предпринимателя обязали выплатить 239,9 тысячи рублей в качестве вознаграждения авторам музыки, звучавшей в фильмах, которые показывали в его кинозалах.
В перечень картин, за музыку к которым требовались отчисления, вошли мировые хиты последних лет: "Дюна: Часть вторая", "Оппенгеймер", "Вонка", "Кунг-фу Панда 4" и другие.
Авторское общество настаивало на большей сумме, но суд установил взыскание в размере 3% от кассовых сборов, как того требует закон. Несмотря на попытки бизнесмена оспорить иск, ссылаясь на технические детали проката, суд поддержал позицию правообладателей.
Теперь предпринимателю также предстоит возместить судебные издержки в размере 17 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
В связи с этим возникает вопрос. РАО получило деньги с "Формулы", а как оно дальше перечислит вознаграждение иностранным авторам произведения? В нынешних условиях?
Ничего не имею против выплаты вознаграждения авторам, но РАО и ВОИС, по-моему мнению, не прозрачные структуры.
Гость (13:52:52 04-02-2026) В связи с этим возникает вопрос. РАО получило деньги с "Форм... своровали или отослали врагам?
" в связи с санкциями - пиратский софт считать трофейным"
Помню в 90-х была аудиокассета: Н.Расторгуев поёт песни БИТЛЗ. И внизу на обложке надпись: Авторские права зарегистрированы.
Эт как? Он у Маккартни их купил ,как Майкл Джексон в своё время?
Хотя исполнил хорошо.
А что, музыка продается отдельно от фильма? Походу это че то новое. С "чебурашек" в киосках перешли на Голливуд, нечего мелочится. Интересно, какой механизм перечисления денежных средств авторам этих произведений?
Российское авторское общество переживает за судьбу врагов России и их финансовое благосостояние? А оно точно Российское? Не иноагенты ли там собрались? Дядька за прокат картин заплатил или нет? Если заплатил, то и вся музыка в них играющая получается оплаченной! Ну а если не платил, то значит 300 ярдов баксов пытался на родину вернуть. Медалью наградить.
Давно пора начать чистить Россию от внутренних врагов, вот с РАО и начать
Авторское право в нынешних условиях подлежит полному пересмотру.
Фигня какая-то: драконят местных предпринимателей, чтобы передать деньги врагу, чтобы он давал боше оружия для убийства наших военных и гражданских?
Да это РАО за финансирование терроризма надо привлечь!
И "Киномиру" выпишите, за такое г%вно - "Аватар-3", пиратские копии в инете, лучшего качества!!