Барнаульская сеть кинотеатров "Формула" заплатит штраф за музыку из голливудских фильмов

Авторское общество отсудило у предпринимателя компенсацию за показ саундтреков к блокбастерам без лицензионных отчислений

04 февраля 2026, 13:48, ИА Амител

Арбитражный суд удовлетворил иск Российского авторского общества к владельцу сети барнаульских кинотеатров "Формула" Дмитрию Безрукову. Предпринимателя обязали выплатить 239,9 тысячи рублей в качестве вознаграждения авторам музыки, звучавшей в фильмах, которые показывали в его кинозалах.

В перечень картин, за музыку к которым требовались отчисления, вошли мировые хиты последних лет: "Дюна: Часть вторая", "Оппенгеймер", "Вонка", "Кунг-фу Панда 4" и другие.

Авторское общество настаивало на большей сумме, но суд установил взыскание в размере 3% от кассовых сборов, как того требует закон. Несмотря на попытки бизнесмена оспорить иск, ссылаясь на технические детали проката, суд поддержал позицию правообладателей.

Теперь предпринимателю также предстоит возместить судебные издержки в размере 17 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.