Жители Барнаула назвали сумму "справедливой" минимальной зарплаты

С 1 января 2026 года федеральный МРОТ установлен на уровне 27,1 тысячи рублей

04 февраля 2026, 15:21, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители крупных российских городов считают установленный государством минимальный размер оплаты труда недостаточным — разрыв между фактической суммой и ожиданиями граждан достигает почти двукратной величины.

Такие данные получены в ходе масштабного опроса рекрутингового сервиса SuperJob, проведенного с 12 января по 2 февраля 2026 года в 37 городах России с населением свыше 500 тысяч человек. В исследовании приняли участие 27,5 тысячи респондентов старше 18 лет.

С 1 января 2026 года федеральный МРОТ установлен на уровне 27,1 тысячи рублей, при этом регионы вправе устанавливать собственную, более высокую планку.

Например, в Москве к 2026 году минимальная зарплата достигла 39,7 тысячи рублей, однако сами москвичи считают справедливой сумму в 63,1 тысячи рублей.

В Санкт‑Петербурге фактический МРОТ составляет 31,2 тысячи рублей, но жители называют оптимальной цифру в 59,2 тысячи рублей — почти вдвое больше действующего показателя.

В Хабаровске МРОТ соответствует федеральному уровню (27 093 рубля), тогда как горожане хотели бы видеть его на отметке 58,3 тысячи рублей.

При этом жители Барнаула считают, что уровень МРОТ должен составлять в среднем 53 500 рублей в месяц.

В первую пятерку городов с самыми высокими ожиданиями вошли также Казань (55,8 тысячи рублей) и Владивосток (55,5 тысячи рублей). Наименьшие значения назвали респонденты в Кирове (48,8 тысячи рублей), Волгограде (49,4 тысячи рублей) и Пензе (49,9 тысячи рублей).

Анализ динамики показал, что за прошедший год ожидания от МРОТ сильнее всего выросли в Нижнем Новгороде (+5,8%), Липецке и Ижевске (+4,6%), а также в Астрахани (+3,8%). Тогда как в Москве прирост составил лишь 2,1%, а в Санкт‑Петербурге — всего 1,2%.

Напомним, в 2025 году МРОТ был повышен до 22,4 тысячи рублей по сравнению с 19,2 тысячи рублей в 2024-м. Разрыв между воспринимаемой "справедливой" минимальной зарплатой и реальным МРОТ продолжает оставаться значительным, особенно в крупнейших городах страны.

Ранее в Росстате сообщили, что медианная зарплата в России превысила 73 тысячи рублей. Самые высокие медианные зарплаты традиционно сосредоточены на севере страны.