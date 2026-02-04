Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием 800 млрд долларов

Миллионы принесла сделка по приобретению его ракетно‑космической компанией SpaceX фирмы xAI

04 февраля 2026, 16:21, ИА Амител

Илон Маск / Изображение сгенерировано shedevrum.ai

Американский предприниматель Илон Маск вошел в историю как первый человек, чье состояние преодолело отметку 800 миллиардов долларов. Об этом сообщил журнал Forbes, подробно разобрав причины столь стремительного роста капитала бизнесмена.

Ключевым событием, позволившим Маску установить беспрецедентный финансовый рекорд, стала сделка по приобретению его ракетно‑космической компанией SpaceX фирмы xAI.

Последняя специализируется на разработках в сфере искусственного интеллекта и социальных сетей. В результате объединения возникла компания с оценочной стоимостью 1,25 триллиона долларов.

По расчетам Forbes, эта сделка прибавила к состоянию Маска сразу 84 миллиарда долларов. В итоге его капитал достиг рекордных 852 миллиардов долларов.

В декабре 2025 года журнал уже фиксировал исторический рубеж. Тогда Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов. Нынешний показатель демонстрирует, что динамика роста его капитала остается исключительно высокой.



