Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием 800 млрд долларов

Миллионы принесла сделка по приобретению его ракетно‑космической компанией SpaceX фирмы xAI

04 февраля 2026, 16:21, ИА Амител

Илон Маск / Изображение сгенерировано shedevrum.ai
Илон Маск / Изображение сгенерировано shedevrum.ai

Американский предприниматель Илон Маск вошел в историю как первый человек, чье состояние преодолело отметку 800 миллиардов долларов. Об этом сообщил журнал Forbes, подробно разобрав причины столь стремительного роста капитала бизнесмена.

Ключевым событием, позволившим Маску установить беспрецедентный финансовый рекорд, стала сделка по приобретению его ракетно‑космической компанией SpaceX фирмы xAI.

Последняя специализируется на разработках в сфере искусственного интеллекта и социальных сетей. В результате объединения возникла компания с оценочной стоимостью 1,25 триллиона долларов.

По расчетам Forbes, эта сделка прибавила к состоянию Маска сразу 84 миллиарда долларов. В итоге его капитал достиг рекордных 852 миллиардов долларов.

В декабре 2025 года журнал уже фиксировал исторический рубеж. Тогда Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов. Нынешний показатель демонстрирует, что динамика роста его капитала остается исключительно высокой.

Avatar Picture
Гость

16:40:46 04-02-2026

Наш богаче...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:23 04-02-2026

Поздравляю! Радуюсь, что еще то...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:19:24 04-02-2026

"Наинесчастнейшим" из землян умрёт хапуга, если "непосильным трудом" не успеет до гроба сколотить 'зелёный' триллион...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:17:44 04-02-2026

А реальные фото в интернете кончились?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:43:53 05-02-2026

Карманы, набитые бриллиантами.

  0 Нравится
Ответить
