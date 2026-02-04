Криминалист оценил скандальную запись разговора мошенников с Долиной
Преступники использовали сложные темы, такие как посещение Крыма и Украины, чтобы вызвать у жертвы максимальную тревогу
04 февраля 2026, 13:33, ИА Амител
В Сети появились фрагменты шестичасового разговора, в ходе которого мошенники вынудили народную артистку Ларису Долину продать свою квартиру. Проанализировав запись, криминалист Михаил Игнатов сделал вывод, что для установления контроля над психикой певицы злоумышленникам потребовалось около пяти минут, сообщает aif.ru.
«Ее могли обработать в течение пяти минут, судя по их напору, умениям и опыту. Они могли такую информацию выдать, что она впала в ступор. Буквально пять минут обрабатывали, а потом давали инструкции», — пояснил Игнатов.
Он отметил, что, несмотря на обширные связи Долиной, страх и искусственно созданная критическая ситуация полностью заблокировали ее способность к рациональным действиям, например, прервать разговор и позвонить знакомым в правоохранительные органы.
Эксперт-профайлер Илья Анищенко, изучив доступные отрывки, подтвердил, что мошенники использовали сложные темы, такие как посещение Крыма и Украины, чтобы вызвать у жертвы максимальную тревогу и чувство личной угрозы.
Адвокат Долиной Мария Пухова отказалась комментировать информацию о возможной продаже полной записи.
Напомним, в декабре 2025 года Верховный суд РФ окончательно признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье.
Эксперты напоминают, что при любых телефонных требованиях, связанных с деньгами или участием в "операциях", единственно правильная реакция — немедленно положить трубку и самостоятельно перезвонить в официальное учреждение.
14:35:56 04-02-2026
Шестичасовой разговор - это всё что нужно знать о мошенниках, о чем можно разговаривать Шесть часов. Дураков еще лет на 100 припасено.
15:05:42 04-02-2026
Чушь какая! С ее-то связями да с чистой совестью - чего она боялась? Посещения Крыма? Так он уж десять лет как российский. Да и каких-то проблем с посещением Украины до войны вроде как не было. Вот если рыльце в пушку, причем в конкретном таком - тогда, конечно, страшно. Но и то мозг-то включать надо хоть иногда - не круглосуточно же ее на телефоне держали в течение нескольких месяцев!
15:15:13 04-02-2026
Закрутилась, записи появились, только когда они сделаны, кто докажет. Видать, не отстанет она от этой квартиры, такой облом больше ста миллионов. А жадность фраера сгубила. Уже опозорилась, так нет же, скребется опять. Тьфу, вот она суть артистов "не таких как все, ранимых, незащищенных". Да эта мадама любого умоет.