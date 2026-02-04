Криминалист оценил скандальную запись разговора мошенников с Долиной

Преступники использовали сложные темы, такие как посещение Крыма и Украины, чтобы вызвать у жертвы максимальную тревогу

04 февраля 2026, 13:33, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: @dolinaofficial

В Сети появились фрагменты шестичасового разговора, в ходе которого мошенники вынудили народную артистку Ларису Долину продать свою квартиру. Проанализировав запись, криминалист Михаил Игнатов сделал вывод, что для установления контроля над психикой певицы злоумышленникам потребовалось около пяти минут, сообщает aif.ru.

«Ее могли обработать в течение пяти минут, судя по их напору, умениям и опыту. Они могли такую информацию выдать, что она впала в ступор. Буквально пять минут обрабатывали, а потом давали инструкции», — пояснил Игнатов.

Он отметил, что, несмотря на обширные связи Долиной, страх и искусственно созданная критическая ситуация полностью заблокировали ее способность к рациональным действиям, например, прервать разговор и позвонить знакомым в правоохранительные органы.

Эксперт-профайлер Илья Анищенко, изучив доступные отрывки, подтвердил, что мошенники использовали сложные темы, такие как посещение Крыма и Украины, чтобы вызвать у жертвы максимальную тревогу и чувство личной угрозы.

Адвокат Долиной Мария Пухова отказалась комментировать информацию о возможной продаже полной записи.

Напомним, в декабре 2025 года Верховный суд РФ окончательно признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье.

Эксперты напоминают, что при любых телефонных требованиях, связанных с деньгами или участием в "операциях", единственно правильная реакция — немедленно положить трубку и самостоятельно перезвонить в официальное учреждение.