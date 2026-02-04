В Прокопьевске простились с последним подростком, погибшим при пожаре в сауне

Товарищ погибшего рассказал, что отговаривал его идти в злополучный банный комплекс

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Прокопьевске состоялась последняя церемония прощания с подростком, погибшим при пожаре в сауне на улице Кубанской. На траурную церемонию пришло так много людей, что для регулировки движения на дороге дежурили сотрудники ДПС, сообщает Mash Siberia.

Как рассказал друг погибшего, они виделись за несколько часов до трагедии. Подросток делился планами на будущее, а товарищ отговаривал его идти именно в этот банный комплекс, предлагая другие варианты.

В колледже, где училась одна из погибших девочек, царит тяжелая атмосфера: студенты шокированы, а преподаватели приходят на занятия заплаканными.

Владелец сауны уже находится в СИЗО. 6 февраля суд должен избрать меру пресечения его брату, который также участвовал в руководстве заведением и является фигурантом уголовного дела.

Напомним, в сауне находилась компания примерно из 15 человек в возрасте от 16 до 22 лет, которые отмечали сразу три дня рождения. Жители Прокопьевска рассказали kp.ru, что несколько лет назад эта сауна уже горела, однако после инцидента заведение продолжило работу.