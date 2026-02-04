Мошенники дважды продали квартиру сироты из Москвы и оставили ее без жилья
После операции все деньги были выведены на криптокошельки
04 февраля 2026, 14:35, ИА Амител
В Москве мошенники дважды продали единственное жилье 27-летней сироты и оперативно вывели полученные деньги за пределы страны через криптовалюту, сообщает Telegram-каналу Baza.
«В октябре ей позвонил мастер по замене домофона, чтобы внести данные квартиры в списки, и для этого запросил код из СМС. Девушка назвала его и сразу получила взлом аккаунта на "Госуслугах"», - говорится в сообщении.
Вскоре последовал звонок от лжесотрудника ФСБ, который заявил, что некий "украинский экстремист" оформил доверенность на ее имущество, а теперь сама девушка фигурирует в уголовном деле. Чтобы защитить себя и квартиру, звонивший порекомендовал беспрекословно следовать инструкциям.
В течение трех недель "менеджеры" и "силовики" полностью контролировали действия девушки, диктуя ей, что говорить, как себя вести и какие оправдания использовать при контактах с банковскими учреждениями или правоохранительными органами.
Для убедительности девушки предоставляли поддельные документы с печатями, отчеты о задержаниях якобы причастных к афере лиц, фотороботы и стенограммы телефонных разговоров. В итоге под предлогом проведения "спецоперации" убедили продать квартиру с последующим возвратом.
Сразу после совершения сделки на сумму 9 млн рублей лжесотрудники ФСБ исчезли, а квартира была перепродана за 12,4 млн рублей. После этого девушка поняла, что стала жертвой обмана. В настоящее время она пытается вернуть себе жилье по "схеме Долиной".
15:36:43 04-02-2026
Если криптокошельки существуют, значит они нужны очень важным людям.
16:52:51 04-02-2026
Симпатичные ремонты у детей сирот, просто и со вкусом.
Картинка говорит больше чем текст.
20:41:31 04-02-2026
Гость (16:52:51 04-02-2026) Симпатичные ремонты у детей сирот, просто и со вкусом. К... С чего вы взяли что это просто фото другой квартиры…
17:19:29 04-02-2026
власти зная все это- подыгрывают ворам?
19:54:37 04-02-2026
Вот только теперь по схеме Долиной не получится вернуть квартиру, а за это надо сказать спасибо Лурье которая, как сказала ее адвокат, подключила общественность.
20:42:27 04-02-2026
Гость (19:54:37 04-02-2026) Вот только теперь по схеме Долиной не получится вернуть квар... Одна за всех отдувалась. Реально молодец что добилась справедливости !