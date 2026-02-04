Мошенники дважды продали квартиру сироты из Москвы и оставили ее без жилья

После операции все деньги были выведены на криптокошельки

04 февраля 2026, 14:35, ИА Амител

Квартира / Фото: amic.ru

В Москве мошенники дважды продали единственное жилье 27-летней сироты и оперативно вывели полученные деньги за пределы страны через криптовалюту, сообщает Telegram-каналу Baza.

«В октябре ей позвонил мастер по замене домофона, чтобы внести данные квартиры в списки, и для этого запросил код из СМС. Девушка назвала его и сразу получила взлом аккаунта на "Госуслугах"», - говорится в сообщении.

Вскоре последовал звонок от лжесотрудника ФСБ, который заявил, что некий "украинский экстремист" оформил доверенность на ее имущество, а теперь сама девушка фигурирует в уголовном деле. Чтобы защитить себя и квартиру, звонивший порекомендовал беспрекословно следовать инструкциям.

В течение трех недель "менеджеры" и "силовики" полностью контролировали действия девушки, диктуя ей, что говорить, как себя вести и какие оправдания использовать при контактах с банковскими учреждениями или правоохранительными органами.

Для убедительности девушки предоставляли поддельные документы с печатями, отчеты о задержаниях якобы причастных к афере лиц, фотороботы и стенограммы телефонных разговоров. В итоге под предлогом проведения "спецоперации" убедили продать квартиру с последующим возвратом.

Сразу после совершения сделки на сумму 9 млн рублей лжесотрудники ФСБ исчезли, а квартира была перепродана за 12,4 млн рублей. После этого девушка поняла, что стала жертвой обмана. В настоящее время она пытается вернуть себе жилье по "схеме Долиной".