"Ее трясло от ужаса". Дочь обвинила пансионат Новосибирска в издевательствах над матерью
Сибирячка забрала мать из пансионата и обнаружила у нее красную сыпь, похожую на чесотку, потерю слуха и почти полную неспособность разговаривать
04 февраля 2026, 12:17, ИА Амител
В Новосибирске разгорается скандал вокруг одного из филиалов крупной сети пансионатов для пожилых людей. Дочь пенсионерки Татьяны Аксеновой обвиняет учреждение в грубых нарушениях — от некачественного питания до заражения подопечной опасным кожным заболеванием, пишет "КП-Новосибирск".
Татьяна Аксенова — жительница Новосибирска. Много лет работала инженером на заводе, после перестройки трудилась продавцом. Воспитала двоих детей: Елена живет в Москве, Алексей — в Екатеринбурге.
В 49 лет женщина заболела диабетом второго типа, за 20 лет перенесла четыре инсульта. В прошлом году у нее началась деменция — появились проблемы с речью, понадобилась опора при ходьбе.
Семья нашла пансионат по рекомендации знакомых. В октябре дочь Елена осмотрела учреждение, подписала договор и привезла маму. Поначалу все выглядело благополучно.
«Все нас устраивало. Заведующая, персонал, медсестры всегда были на связи. В ноябре я приехала проверить маму. Она была ухоженная, наряжалась и участвовала в праздниках», — рассказала Елена изданию.
25 ноября семью поставили перед фактом: корпус пансионата временно закрывают из‑за прорыва трубы, а всех 28 постояльцев переводят в другое учреждение — без согласования с родственниками.
Елена, находясь в Москве, пыталась контролировать ситуацию дистанционно. Она просила новую управляющую прислать фото и видео состояния матери. Лишь перед Новым годом ей отправили снимок: Татьяна в инвалидном кресле с елочкой рядом с Дедом Морозом.
31 января Елена наконец забрала маму из пансионата и обнаружила у нее потерю 10–12 кг веса, красную сыпь на правой руке и боку, похожую на чесотку, потерю слуха и почти полную неспособность разговаривать, а также панический страх перед незнакомыми людьми.
«Мама оглохла, практически перестала разговаривать, только просила есть. Начала бояться незнакомых людей, ее трясло от ужаса», — описывает состояние матери Елена.
Кроме того, по словам дочери, Татьяну выписали с чужими халатами в инвалидной коляске, не отдав ее ходунки и личную одежду.
Елена утверждает, что пенсионерку заразили чесоткой и лечили сильнодействующими препаратами, предназначенными для здоровых людей. Недостаточно кормили, при этом родственники других постояльцев тоже жаловались на это. Якобы в пансионате нарушали правила гигиены: всю одежду свалили в общий шкаф, и старики носили чужие вещи.
За месяц пребывания материи в пансионате Елена заплатила 69 тысяч рублей. Сейчас она готовит жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру Новосибирской области.
Корреспондентам "КП‑Новосибирск" удалось связаться еще с одной семьей, столкнувшейся с аналогичными проблемами:
«Когда я приехала и увидела маму, была в ужасе. Неухоженная, худая, вся в какой‑то сыпи. Расчесы на теле. Мама плакала, молила забрать ее домой. Мы отвезли ее к себе, сейчас она в хорошем пансионате», — поделилась сибирячка.
Директор учреждения отказался общаться с журналистами. Сейчас Татьяна Аксенова находится в другом пансионате, где, по словам дочери, получает надлежащий уход и лечение. Чесотка постепенно проходит.
12:38:39 04-02-2026
Сами сбагрили маму, а теперь жалуются...
19:30:53 04-02-2026
Сергей😎 (12:38:39 04-02-2026) Сами сбагрили маму, а теперь жалуются... ...
Значит, вы в принципе не знаете, что такое старческая деменция.
19:44:31 04-02-2026
Гость (19:30:53 04-02-2026) Значит, вы в принципе не знаете, что такое старческая де... большинство пожилых с деменцией, но единицы бросают родителей под старость лет. Это уродство нравственное - бросить мать свою.
12:41:24 04-02-2026
Мама этих, сына из Свердловска и дочу из Москвы как часто в детский дом определяла.???
15:00:48 04-02-2026
Гость (12:41:24 04-02-2026) Мама этих, сына из Свердловска и дочу из Москвы как часто ... Тоже об этом подумала. Деточки...
12:52:45 04-02-2026
Куда не кинь ,везде жульё.
13:39:59 04-02-2026
Афиноген (12:52:45 04-02-2026) Куда не кинь ,везде жульё....
Не знают кому старую мать подкинуть .
19:42:02 04-02-2026
"Мы отвезли ее к себе, сейчас она в хорошем пансионате"
просто слов нет. Претензии к дочери нужно предъявлять, а не к пансионату. Как можно мать родную отдать в пансионат? У матери вот хватило совести не отдать в интернат дочь, а дочь преспокойно сбагрила мать. Вот время настало... У всех есть матери - отцы, но совестливые дети до самой смерти ухаживают за престарелыми родителями. Есть долг родителей - воспитывать и содержать детей. Но есть долг детей по отношению к родителям - ухаживать за родителями в преклонном возрасте. Какие интернаты? Человек проверяется на человечность по отношению к животным и к ближним своим.
21:32:14 04-02-2026
Много негодования в адрес дочери, но старенькая мама - это не ребенок. Ребенок ходит в садик, если заболел, то дают больничный, ребенок растет, развивается, радует своими успехами и ты радуешься вместе с ним. Пожилые с деменцией никого не радуют. Для пожилых, к сожалению, садика нет. А на что жить, если уволишься и будешь постоянно дома следить за мамой? В этой ситуации нет однозначного решения
21:26:55 05-02-2026
и увольняются, и меняют работу, и нанимают помощников по уходу, но мать и отца родных не сдают в интернат. Родителей может инсульт разбить, будут лежачие, всякое бывает в жизни, но нельзя же бросать их. Уму непостижима такая бессердечность, черствость. Люди, ау, где ваша совесть? У вас сердце или камень вместо него?
21:31:09 05-02-2026
какое то всеобщее безумие по отношению к родителям. Запомните: вы бросили своих родителей, и вас так же бросят ваши дети, определят в интернат, где будете мучиться от чесотки и плохого отношения персонала. Всё возвращается обратно к людям и добро, и зло.