"Ее трясло от ужаса". Дочь обвинила пансионат Новосибирска в издевательствах над матерью

Сибирячка забрала мать из пансионата и обнаружила у нее красную сыпь, похожую на чесотку, потерю слуха и почти полную неспособность разговаривать

04 февраля 2026, 12:17, ИА Амител

Пенсионерка / Фото: Предоставлены Еленой Аксеновой / www.nsk.kp.ru

В Новосибирске разгорается скандал вокруг одного из филиалов крупной сети пансионатов для пожилых людей. Дочь пенсионерки Татьяны Аксеновой обвиняет учреждение в грубых нарушениях — от некачественного питания до заражения подопечной опасным кожным заболеванием, пишет "КП-Новосибирск".

Татьяна Аксенова — жительница Новосибирска. Много лет работала инженером на заводе, после перестройки трудилась продавцом. Воспитала двоих детей: Елена живет в Москве, Алексей — в Екатеринбурге.

В 49 лет женщина заболела диабетом второго типа, за 20 лет перенесла четыре инсульта. В прошлом году у нее началась деменция — появились проблемы с речью, понадобилась опора при ходьбе.

Семья нашла пансионат по рекомендации знакомых. В октябре дочь Елена осмотрела учреждение, подписала договор и привезла маму. Поначалу все выглядело благополучно.

«Все нас устраивало. Заведующая, персонал, медсестры всегда были на связи. В ноябре я приехала проверить маму. Она была ухоженная, наряжалась и участвовала в праздниках», — рассказала Елена изданию.

25 ноября семью поставили перед фактом: корпус пансионата временно закрывают из‑за прорыва трубы, а всех 28 постояльцев переводят в другое учреждение — без согласования с родственниками.

Елена, находясь в Москве, пыталась контролировать ситуацию дистанционно. Она просила новую управляющую прислать фото и видео состояния матери. Лишь перед Новым годом ей отправили снимок: Татьяна в инвалидном кресле с елочкой рядом с Дедом Морозом.

31 января Елена наконец забрала маму из пансионата и обнаружила у нее потерю 10–12 кг веса, красную сыпь на правой руке и боку, похожую на чесотку, потерю слуха и почти полную неспособность разговаривать, а также панический страх перед незнакомыми людьми.

«Мама оглохла, практически перестала разговаривать, только просила есть. Начала бояться незнакомых людей, ее трясло от ужаса», — описывает состояние матери Елена.

Кроме того, по словам дочери, Татьяну выписали с чужими халатами в инвалидной коляске, не отдав ее ходунки и личную одежду.

Елена утверждает, что пенсионерку заразили чесоткой и лечили сильнодействующими препаратами, предназначенными для здоровых людей. Недостаточно кормили, при этом родственники других постояльцев тоже жаловались на это. Якобы в пансионате нарушали правила гигиены: всю одежду свалили в общий шкаф, и старики носили чужие вещи.

За месяц пребывания материи в пансионате Елена заплатила 69 тысяч рублей. Сейчас она готовит жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру Новосибирской области.

Корреспондентам "КП‑Новосибирск" удалось связаться еще с одной семьей, столкнувшейся с аналогичными проблемами:

«Когда я приехала и увидела маму, была в ужасе. Неухоженная, худая, вся в какой‑то сыпи. Расчесы на теле. Мама плакала, молила забрать ее домой. Мы отвезли ее к себе, сейчас она в хорошем пансионате», — поделилась сибирячка.

Директор учреждения отказался общаться с журналистами. Сейчас Татьяна Аксенова находится в другом пансионате, где, по словам дочери, получает надлежащий уход и лечение. Чесотка постепенно проходит.

