В России может появиться адаптивный больничный
Такой вариант разработали депутаты
04 февраля 2026, 17:05, ИА Амител
В скором времени в Государственную Думу будет представлен на обсуждение законопроект, касающийся адаптивного больничного листа. Об этом рассказал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.
По словам депутата, данный законодательный проект предполагает использование индивидуального подхода при оформлении листа нетрудоспособности. Введение адаптивного больничного предлагается для тех сотрудников, которые могут продолжать работу, если их состояние здоровья не представляет угрозы и не препятствует выполнению должностных обязанностей. Таким работникам предоставят возможность трудиться удаленно.
17:41:38 04-02-2026
А подробнее? Что с оплатой?
17:51:07 04-02-2026
Короче офисным сотрудникам теперь не дадут болеть
19:34:44 04-02-2026
Че непонятного?оплачивать больничный не будут ...
09:09:01 05-02-2026
ага, молодцы какие
у нас и так все хромые больные на работу прутся потом что некому работать