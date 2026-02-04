НОВОСТИПолитика

В России может появиться адаптивный больничный

Такой вариант разработали депутаты

04 февраля 2026, 17:05, ИА Амител

Пациент в больнице / Фото: amic.ru
Пациент в больнице / Фото: amic.ru

В скором времени в Государственную Думу будет представлен на обсуждение законопроект, касающийся адаптивного больничного листа. Об этом рассказал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

По словам депутата, данный законодательный проект предполагает использование индивидуального подхода при оформлении листа нетрудоспособности. Введение адаптивного больничного предлагается для тех сотрудников, которые могут продолжать работу, если их состояние здоровья не представляет угрозы и не препятствует выполнению должностных обязанностей. Таким работникам предоставят возможность трудиться удаленно.

Больничный / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Госдуме предложили ввести 100%-ю оплату больничного за детей

По мнению парламентария, в нынешней ситуации многие молодые семьи оказываются в зоне финансовой уязвимости
НОВОСТИОбщество

Здоровье Законопроекты

Комментарии 4

Avatar Picture
Профессор

17:41:38 04-02-2026

А подробнее? Что с оплатой?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:51:07 04-02-2026

Короче офисным сотрудникам теперь не дадут болеть

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:44 04-02-2026

Че непонятного?оплачивать больничный не будут ...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:09:01 05-02-2026

ага, молодцы какие
у нас и так все хромые больные на работу прутся потом что некому работать

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров