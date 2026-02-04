Отстраненному российскому пилоту, спасшему почти 200 пассажиров, предложили работу в Азии
Сергей Белов посадил самолет, летевший в Омск, в поле из-за неисправности
04 февраля 2026, 15:05, ИА Амител
После отстранения, последовавшего за вынужденной посадкой Airbus на пшеничном поле, пилоту, спасшему 167 пассажиров, поступило предложение о работе в азиатском регионе, поскольку в России он столкнулся с иском на сумму 119 миллионов рублей и фактическим отстранением от полетов, сообщает Mash.
Иностранная авиакомпания, ознакомившись с публикацией о сложной ситуации Сергея Белова, предложила ему должность пилота пассажирского Airbus в одной из стран Юго-Восточной Азии, восхитившись его способностью к эффективным действиям в критических обстоятельствах. Белов все еще раздумывает, так как приоритетом для него является работа на родине. Но если в России устроиться по специальности не получится, он готов принять предложение, учитывая необходимость обеспечивать мать-инвалида и перевезти ее к себе.
После инцидента в Новосибирске Белов покинул "Уральские авиалинии" по собственному желанию, сразу после инспекции Росавиации. Было открыто уголовное производство, и с тех пор ему отказывают в трудоустройстве в авиации. Около двух лет он вынужден подрабатывать курьером, испытывая финансовые трудности.
Несмотря на это, следствие и прокуратура продолжают настаивать на обвинении, а авиакомпания утверждает о значительных повреждениях самолета и понесенном ущербе. Окончательное решение по делу ожидается не ранее чем через три месяца, и именно оно определит, сможет ли Белов принять зарубежное предложение о работе.
15:23:47 04-02-2026
Государству нужны безропотно ручные.
15:51:50 04-02-2026
Гость (15:23:47 04-02-2026) Государству нужны безропотно ручные.... И многорожающие
15:24:08 04-02-2026
Да уж!, пускай Вове на прямую линию пишет, у нас только так вопросы решаются.....
16:36:46 04-02-2026
В той аварии не все так однозначно.
17:15:27 04-02-2026
Это тот, который сначала сам создал аварийную ситуацию, а потом ее "героически" решил?.. Пусть скажет спасибо самолету, который выдержал его дурь.
17:56:10 04-02-2026
пусть едет в азию. Здесь таких дурней полстраны, которые сами создают трудности, а потом их преодолевают.
22:49:01 04-02-2026
Интересно, азиаты не поняли что ли, что он остаток и расход топлива считать не умеет? Вот хохма.
22:50:02 04-02-2026
Помнится, Путин его похвалил сразу после происшествия, за спасение людей, а теперь вон как...
23:34:29 04-02-2026
Гость (22:50:02 04-02-2026) Помнится, Путин его похвалил сразу после происшествия, за сп... Не его. Тут про другого речь. Путин похвалил посадившего самолёт в кукурузу при взлёте Дамтра Юсупова.
09:35:44 05-02-2026
[.. пилоту, спасшему 167 пассажиров, ..] - вот только не нужно передергивать факты!! Этот пилот чуть было не угробил 167 пассажиров не сумев посчитать хватит ли ему топлива до выбранного пункта назначения.
Пусть китайцев возит, их много.