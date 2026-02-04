Отстраненному российскому пилоту, спасшему почти 200 пассажиров, предложили работу в Азии

Сергей Белов посадил самолет, летевший в Омск, в поле из-за неисправности

04 февраля 2026, 15:05, ИА Амител

Самолет / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После отстранения, последовавшего за вынужденной посадкой Airbus на пшеничном поле, пилоту, спасшему 167 пассажиров, поступило предложение о работе в азиатском регионе, поскольку в России он столкнулся с иском на сумму 119 миллионов рублей и фактическим отстранением от полетов, сообщает Mash.

Иностранная авиакомпания, ознакомившись с публикацией о сложной ситуации Сергея Белова, предложила ему должность пилота пассажирского Airbus в одной из стран Юго-Восточной Азии, восхитившись его способностью к эффективным действиям в критических обстоятельствах. Белов все еще раздумывает, так как приоритетом для него является работа на родине. Но если в России устроиться по специальности не получится, он готов принять предложение, учитывая необходимость обеспечивать мать-инвалида и перевезти ее к себе.

После инцидента в Новосибирске Белов покинул "Уральские авиалинии" по собственному желанию, сразу после инспекции Росавиации. Было открыто уголовное производство, и с тех пор ему отказывают в трудоустройстве в авиации. Около двух лет он вынужден подрабатывать курьером, испытывая финансовые трудности.

Несмотря на это, следствие и прокуратура продолжают настаивать на обвинении, а авиакомпания утверждает о значительных повреждениях самолета и понесенном ущербе. Окончательное решение по делу ожидается не ранее чем через три месяца, и именно оно определит, сможет ли Белов принять зарубежное предложение о работе.