В Рубцовске юноша, помогавший мошенникам обналичивать деньги, может повзрослеть в тюрьме

Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы

04 февраля 2026, 11:29, ИА Амител

Юноша / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае правоохранители задержали юного жителя Рубцовска, который занимался дропперством — участвовал в мошеннических схемах, связанных с выводом и обналичиванием денег, полученных преступным путем, сообщает региональное МВД.

«В мессенджере нашел объявление о дополнительном заработке. Связался с куратором и получил инструкции. За денежное вознаграждение в размере 6 тыс. рублей он предоставил доступ к своему личному кабинету неизвестному лицу», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что "работодатель" предупредил юношу о том, что счет его банковской карты будет использоваться для выведения в легальный оборот средств, добытых преступным путем.

В итоге в течение двух месяцев на банковскую карту поступило около 1 млн рублей, которые были выведены.

Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы за "незаконный оборот средств платежей".

«Если человек сознательно за вознаграждение соглашается помогать мошенникам, он должен понимать, что принимает участие в незаконных действиях, а значит, сам становится соучастником преступления и может быть привлечен к ответственности, как и мошенники», — отметили в МВД.

Ранее в Алтайском крае задержали дропперов, через счета которых прошло 15 млн рублей. Злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли на себя и своих знакомых банковские карты.

Банковская карта / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Каждый пятый дроппер в России по статистике оказался несовершеннолетним

Банки стали распознавать и блокировать карты дропперов не за недели, как ранее, а буквально за считанные минуты
Комментарии 2

Шинник

11:43:32 04-02-2026

судя по заголовку , я думал в тюрьме из него сделают настоящего мужчину... :-))

и32ч

12:16:35 04-02-2026

Очередной король тупости

