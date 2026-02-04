Все кроссовки Nike и Adidas в ТЦ пяти городов оказались подделкой

Эксперты изучили 1300 пар кроссовок, представленных в торговых точках

04 февраля 2026, 15:51, ИА Амител

Кроссовки / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В пяти крупных городах России — Москве, Санкт‑Петербурге, Калининграде, Севастополе и Челябинске — не удалось обнаружить ни одной пары оригинальных кроссовок брендов Nike и Adidas в торговых центрах. Как сообщает телеграм‑канал Mash, все представленные в магазинах модели оказались контрафактными.

Проверка проводилась с сентября по декабрь специалистами Бюро судебной экспертизы и оценки. Эксперты изучили 1300 пар кроссовок, представленных в торговых точках, и пришли к однозначному выводу: ни одна из них не является подлинной продукцией известных брендов.

При детальном осмотре специалисты выявили целый ряд признаков, однозначно указывающих на подделку. Среди них неровные, искривленные колодки, неравномерное расстояние между люверсами, некачественные, неровные швы, использование дешевых, низкосортных материалов, а также резкий химический запах, характерный для контрафактной продукции.

Инициатором проверки стали многочисленные жалобы покупателей, которые заподозрили неладное в качестве приобретаемой обуви.

