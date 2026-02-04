Все кроссовки Nike и Adidas в ТЦ пяти городов оказались подделкой
Эксперты изучили 1300 пар кроссовок, представленных в торговых точках
04 февраля 2026, 15:51, ИА Амител
В пяти крупных городах России — Москве, Санкт‑Петербурге, Калининграде, Севастополе и Челябинске — не удалось обнаружить ни одной пары оригинальных кроссовок брендов Nike и Adidas в торговых центрах. Как сообщает телеграм‑канал Mash, все представленные в магазинах модели оказались контрафактными.
Проверка проводилась с сентября по декабрь специалистами Бюро судебной экспертизы и оценки. Эксперты изучили 1300 пар кроссовок, представленных в торговых точках, и пришли к однозначному выводу: ни одна из них не является подлинной продукцией известных брендов.
При детальном осмотре специалисты выявили целый ряд признаков, однозначно указывающих на подделку. Среди них неровные, искривленные колодки, неравномерное расстояние между люверсами, некачественные, неровные швы, использование дешевых, низкосортных материалов, а также резкий химический запах, характерный для контрафактной продукции.
Инициатором проверки стали многочисленные жалобы покупателей, которые заподозрили неладное в качестве приобретаемой обуви.
15:54:50 04-02-2026
а если нет разницы, то зачем платить больше ?
16:31:16 04-02-2026
Шинник (15:54:50 04-02-2026) а если нет разницы, то зачем платить больше ?...
Даже слепой заметит разницу! А если надеть, то сразу почувствуете разницу, она колоссальная.
16:15:11 04-02-2026
ну кто б сомневался то
16:48:40 04-02-2026
А люди, покупающие эту дрянь, правда считали, что приобретают брендовые (фирменные) изделия?
18:51:41 09-02-2026
Юс (16:48:40 04-02-2026) А люди, покупающие эту дрянь, правда считали, что приобретаю... У каждого бренда есть оригинал, есть официальная копия оригинала ( соответствует подлинности), т.е. изготовленные по лицензии на офиц.лицензир.фабрике в другой стране и есть контрафактная копия, т.е. подпольная, не официальная. Называйте эту копию как хотите...паль, реплики, качество люкс, качество премиум, качество ААА и т.д., в общем всё, что придумали для подделок с разным качеством. Оригиналов 4-х известных марок кроссовок: Адидас,Пума,Рибок,Найк, нет и не ищите нигде! Все производства уже давно в других странах, в Средней Азии около 80% с дешёвой рабочей силой и др.странах, около 20%. Там изготавливаются по лицензии только официальные копии оригиналов на официальных лицензированных фабриках ( само значение фабрики говорит), но не оригиналы. Лицензия и оригинал это две разные вещи! Оригинал изготавливается ( изготавливался) только на собственных фабриках правообладателя бренда!!! Дурачат народ десятилетиями этим волшебным словом - Оригинал для движения в торговле. И сгенерированный определения от ИИ в интернете тоже специально так настроено, для той же торговли, лупить цену за слово оригинал.
20:13:07 09-02-2026
Юс (16:48:40 04-02-2026) А люди, покупающие эту дрянь, правда считали, что приобретаю... Их просто нет этих оригиналов 4-х известных брендов. Изготавливаются только по лицензии официальные копии оригиналов на офиц. лицензированных фабриках в Средней Азии (80%) и др странах (20%). А, подделки это совсем другая история...
16:59:59 04-02-2026
Носите берцы-удобные настоящие!!!
18:36:08 04-02-2026
Вот если бы описали признаки, по которым всё это было выявлено, то было гораздо интереснее 🧐
09:33:14 05-02-2026
Гость (18:36:08 04-02-2026) Вот если бы описали признаки, по которым всё это было выявле... По документам.
19:23:28 04-02-2026
Если в России не выпускаются кроссовки... Даже резиновых калош не выпускают... Бери боже, что китайцам не гоже.
20:58:19 04-02-2026
Гость (19:23:28 04-02-2026) Если в России не выпускаются кроссовки... Даже резиновых кал... Успокойся, калоши, берцы и валенки точно делают.
11:11:06 05-02-2026
13:12:03 05-02-2026
Страну завалили контрафактом и всем всё равно