На Солнце произошла мощнейшая вспышка класса X

04 февраля 2026, 13:17, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

На Солнце произошла вспышка наивысшего класса X — событие балла X1.5 достигло пика в 17:08 по московскому времени. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Балл события — X1.5. Пик достигнут в 17:08 по московскому времени», — уточнили в лаборатории.

Эта вспышка стала четвертым событием класса X в текущем году. Ранее аналогичные явления фиксировались 18 января, 1 февраля и накануне. Последней присвоили балл Х8.1 — наиболее мощный из зафиксированных в этом году. В этом солнечном цикле мощнее были только вспышки от 3 октября и 14 мая 2024 года.

Помимо экстремально сильной вспышки, на Солнце зарегистрированы два события класса С — обычные вспышки, а также восемь вспышек класса М — более сильные.

Напомним, что солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X от наименее к наиболее мощным.

Подобные явления могут провоцировать на Земле магнитные бури, сбои в работе энергосистем, изменения в путях миграции птиц и животных и расширение географии наблюдений за полярными сияниями.

При этом ученые пока не пришли к единому мнению о прямом влиянии магнитных бурь на здоровье человека — однозначных доказательств такого воздействия на сегодняшний день не получено.