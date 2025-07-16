Бузова, квиз, астрономия. Куда сходить в Барнауле на этой неделе
16 июля 2025
Не знаешь, чем заняться в Барнауле? Amic.ru публикует афишу самых ярких событий на эту неделю.
Астрономическое шоу "Космическая история России". 12+
В 1957 году советская ракета Р-7 впервые в истории достигла первой космической скорости (около 7,9 км/с) и вывела на орбиту вокруг Земли искусственный спутник Земли, который начал двигаться вокруг нашей планеты по эллиптической траектории. Так началась космическая эра нашей цивилизации – проникновение человека в космос и освоение космического пространства. Первый российский полнокупольный фильм, рассказывающий о приоритетных достижениях СССР в космосе.
- 16 июля 15:00
- Барнаульский планетарий, пр. Ленина, 19
- 220 рублей (общий), 184 рублей (для обучающихся)
Комедийный спектакль "Харви" по пьесе Мэри Чейз "Белый кролик". 16+
Мистер Элвуд П. Дауд – милейший человек, если не считать одного "но": он уже много лет проводит время с гигантским белым кроликом по имени Харви. Проблема в том, что никто, кроме него, этого кролика не видит. Сестра Элвуда обращается в психиатрическую клинику, чтобы избавиться от безумного брата. Но кто на самом деле сумасшедший: человек, видящий в жизни волшебство, или те, кто разучился верить в чудо?
- 17 июля, 18:00
- "Не беси", ул. Кирова, 51а
- 500 рублей
Концерт певицы Ольги Бузовой. 6+
"Планета Q" празднует свой день рождения с Ольгой Бузовой: праздничный концерт популярной певицы, блогера, телеведущей, большое шоу и дискотека, море подарков и сюрпризов для зрителей.
- 18 июля, 20:00
- "Планета Q", ул. Байкальская, 47
- 3000–4000 рублей
Спектакль-драма "12". 16+
История о двенадцати присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний юноша, обвиняемый в убийстве своего отца. В центре сюжета – обсуждение двенадцатью присяжными заседателями уголовного дела об убийстве чеченским юношей своего приемного отца. Спектакль – размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде, серьезный разговор о том, что волнует сегодня каждого.
- 19 июля, 17:30
- Театр драмы, ул. Молодежная, 15
- 9000–12000 рублей
Квиз, плиз! Классика
На классической интеллектуально-развлекательной игре задаются вопросы на разные темы – от искусства до математики.
- 20 июля, 18:30
- "Крыша", ул. Мало-Олонская, 28
- 600 рублей
